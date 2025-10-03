Ο Κωνσταντίνος “1Kφ” Μπελετσιώτης, έπειτα από πάνω από 20 χρόνια πορείας στην Ελληνική hip hop σκηνή, επιστρέφει στις ρίζες του με έναν δίσκο που παντρεύει την urban κουλτούρα με την παράδοση, την ποίηση με τη ρυθμική αφήγηση, τη μνήμη με το παρόν.

Ο δίσκος «ΘΗΤΑ», σε μουσική παραγωγή του Κώστα Καντζούρα, είναι καρπός μιας βαθιάς πολυετούς εσωτερικής διαδικασίας και αποτελεί φόρο τιμής στη Θεσσαλία και στην ανάγκη επανασύνδεσης με την πολιτιστική μας ταυτότητά. Περιέχει μουσικά δείγματα από πρωτότυπους ήχους της Δυτικής Θεσσαλίας, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Μέσα από την ποίηση του Ηλία Κεφάλα, που είναι γεμάτη εικόνες, φύση, μνήμη και ψυχή, ξεδιπλώνεται ένας ολόκληρος κόσμος — ένας κόσμος που, από τα παιδικά του χρόνια στο χωριό, ο καλλιτέχνης κουβαλούσε μέσα του.

Ένας κόσμος που δεν περιγράφεται, αλλά βιώνεται. Αυτό καλεί και το κοινό να κάνει σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά: να μη σταθεί στη λογική, αλλά να νιώσει. Να μην προσπαθήσει να ερμηνεύσει τα νοήματα, αλλά να τα βιώσει.

Η παρουσίαση του δίσκου θα πραγματοποιηθεί ζωντανά στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, με ένα μοναδικό live – την πρώτη ζωντανή εμφάνιση του καλλιτέχνη από το 2012. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει και ο ποιητής Ηλίας Κεφάλας

Ο «ΘΗΤΑ» είναι:

Ένας ανεξάρτητος δίσκος σε βινύλιο (250 συλλεκτικά αντίτυπα)

Ένα έργο βιωματικό, πειραματικό, λαογραφικό

Ένας φόρος τιμής στην ποίηση του Ηλία Κεφάλα

Ένα ηχητικό ψηφιδωτό με μουσικά δείγματα από τοπικούς ήχους της Δυτικής Θεσσαλίας

Μια κραυγή για τη χαμένη σύνδεση με τις ρίζες και τη συλλογική κοινωνικοπολιτική μας ευθύνη

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης σημειώνει:

«Ο δίσκος ‘ΘΗΤΑ’ ξεκίνησε ως επίπονη διαδικασία και κατέληξε να είναι λυτρωτικός.

Δεν είναι απάντηση. Είναι ερώτηση. Σε εμάς, σε εσάς, στον τόπο μας.»

— Κωνσταντίνος 1kΦ Μπελετσιώτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ:

Παρουσίαση Δίσκου “ΘΗΤΑ” – Κωνσταντίνος 1kΦ Μπελετσιώτης

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 20:00

Μουσείο Τσιτσάνη, Τρίκαλα

Είσοδος ελεύθερη | Συλλεκτικά αντίτυπα διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό