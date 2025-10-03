Μπορεί η καρδιά σας να «γερνάει» πιο γρήγορα από το υπόλοιπο σώμα σας; Ένα απλό τεστ υπόσχεται να αποκαλύψει αν ο σημαντικότερος μυς του οργανισμού σας είναι σε καλύτερη ή χειρότερη κατάσταση απ’ όσο νομίζετε και ίσως σας δώσει το έναυσμα να αλλάξετε συνήθειες.

Ένα τεστ δείχνει αν η καρδιά σας γερνά πιο γρήγορα από το σώμα σας

Σύμφωνα με το National Institute on Aging (NIA) των ΗΠΑ, καθώς μεγαλώνουμε, η καρδιά και τα αγγεία υφίστανται σημαντικές αλλαγές: οι κοιλίες της καρδιάς μπορεί να αυξήσουν το μέγεθός τους, ενώ τα τοιχώματα γίνονται πιο παχιά, οδηγώντας σε μειωμένη χωρητικότητα αίματος παρότι η συνολική καρδιά μεγαλώνει.

Η καρδιακή συχνότητα κατά την άσκηση ή σε καταστάσεις στρες μειώνεται, ενώ η μόνιμη καρδιακή συχνότητα σε ηρεμία παραμένει σχετικά σταθερή. Επίσης, οι βαλβίδες της καρδιάς γίνονται πιο σκληρές και λιγότερο ευέλικτες, με αποτέλεσμα πιθανές διαρροές αίματος ή δυσκολία στην εξώθησή του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες ή στα κάτω άκρα.

Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης αρρυθμίας (όπως η κολπική μαρμαρυγή) και καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων όσο μεγαλώνουμε

Ας προσθέσουμε τώρα σε αυτό και ότι η καρδιά των περισσότερων ενηλίκων γερνά πιο γρήγορα από το υπόλοιπο σώμα τους λόγω του τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων.

Ερευνητές από τις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα νέο δωρεάν διαδικτυακό τεστ, το οποίο ισχυρίζονται ότι μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της βιολογικής ηλικίας και να «γυρίσει τον χρόνο πίσω».

Τα συνήθη δεδομένα υγείας όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερίνης, οι χρόνιες ασθένειες και οι παράγοντες κινδύνου στον τρόπο ζωής όπως το κάπνισμα, θεωρούνται εδώ και καιρό καλός δείκτης υγιούς γήρανσης.

Μέχρι τώρα, ο κίνδυνος καρδιακής νόσου υπολογιζόταν ως ποσοστό, αφήνοντας πολλούς ασθενείς αβέβαιους σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να αναπτύξουν δυνητικά θανατηφόρα καρδιακή νόσο.

Παραδοσιακά, ένας γιατρός μπορεί να πει σε έναν ασθενή: «Οκτώ στους δέκα ανθρώπους με το προφίλ σας μπορεί να υποστούν καρδιακό επεισόδιο στα επόμενα 10 χρόνια».

Αλλά το νέο εργαλείο, βασισμένο σε δεδομένα που παρέχονται από την American Heart Association, αναδιατυπώνει τον κίνδυνο ως ηλικία, κάνοντάς τον πιο εύκολο στην κατανόηση για το πόσο στρες δέχεται η καρδιά σας.

Το εργαλείο ζητά να εισαγάγετε το φύλο σας, την ηλικία, τη συνολική χοληστερίνη, την HDL χοληστερίνη, τη συστολική αρτηριακή πίεση, αν έχετε διαβήτη και αν παίρνετε φάρμακα για την πίεση ή στατίνες.

Απαιτεί επίσης να εισάγετε την τιμή eGFR (estimated glomerular filtration rate), η οποία χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της λειτουργίας των νεφρών.

Ανησυχητικά τα αποτελέσματα της μελέτης – Πώς θα αποφύγετε τον κίνδυνο;

Στην τρέχουσα μελέτη, οι ερευνητές δοκίμασαν τον υπολογιστή ηλικίας καρδιάς σε περισσότερους από 14.000 Αμερικανούς ενήλικες ηλικίας 30 έως 79 ετών από την National Health and Nutrition Examination Survey, μεταξύ 2011 και 2020.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, παράγεται η «ηλικία της καρδιάς» σας και μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη χρονολογική σας ηλικία.

Η Δρ. Sadiya Khan, καθηγήτρια καρδιολογίας στο Northwestern University και κύρια συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε:

«Πολλοί άνθρωποι που θα έπρεπε να λαμβάνουν φάρμακα για να μειώσουν τον κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού ή καρδιακής ανεπάρκειας, δεν το κάνουν. Ελπίζουμε αυτός ο νέος υπολογιστής ηλικίας να βοηθήσει στη συζήτηση για την πρόληψη και τελικά να βελτιώσει την υγεία όλων».

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

Κατά μέσο όρο, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες είχαν βιολογική ηλικία καρδιάς τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη από την πραγματική τους ηλικία.

Για τους άνδρες, τα αποτελέσματα ήταν πιο σοβαρά. Παρά το γεγονός ότι είχαν μέση χρονολογική ηλικία λίγο κάτω από τα 50 έτη, το τεστ έδειξε ότι οι καρδιές τους έμοιαζαν με αυτές 56χρονων.

Και μεταξύ των ανδρών που δεν είχαν ολοκληρώσει το κολέγιο ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η πρόγνωση ήταν ακόμη πιο δυσοίωνη, καθώς σχεδόν το ένα τρίτο αυτής της ομάδας είχε ηλικία καρδιάς πάνω από δέκα χρόνια μεγαλύτερη από την πραγματική τους ηλικία.

Αυτό το μοτίβο, όπου υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας, ήταν πιο συχνό σε μη λευκούς και ισπανόφωνους ενήλικες.

Ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης

Γράφοντας στο περιοδικό JAMA Cardiology, οι ερευνητές κατέληξαν: «Το σημαντικό είναι ότι έχουμε πολύ καλές επιλογές διαθέσιμες στη “εργαλειοθήκη” μας για να επιβραδύνουμε αυτή τη γήρανση, αν μπορέσουμε να την εντοπίσουμε».

Η Δρ. Khan πρόσθεσε: «Αυτό μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικό για τους νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά δεν σκέφτονται τον κίνδυνο καρδιακής νόσου».

Οι ερευνητές σκοπεύουν τώρα να μελετήσουν αν η παρουσίαση του κινδύνου σε όρους ηλικίας στους ασθενείς βελτιώνει τα αποτελέσματα και βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα την ανάγκη για προληπτική θεραπεία.