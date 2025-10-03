Στις ΗΠΑ το φθινόπωρο είναι αναμφισβήτητα μαγικό και πολλοί το απολαμβάνουν στις κάτωθι έξι διαδρομές, καθώς βλέπουν τα εκθαμβωτικά χρώματα των φύλλων.

1. Ozark Run Scenic, Μιζούρι: Η γαλήνια απόδραση

Η διαδρομή των 130 χιλιομέτρων, που έλαβε επίσημη αναγνώριση το 2023, διασχίζει το έδαφος των Όρεων Ozark, προσφέροντας «τα πιο όμορφα φυσικά τοπία – καθαρά ποτάμια, βραχώδεις πλαγιές, πυκνά δάση», σύμφωνα με την Katie Blake του Visit Missouri. Το Elephant Rocks State Park, με τους γιγάντιους βράχους ηλικίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ετών, αποτελεί must-stop. Η διαδρομή είναι ιδανική για όσους αναζητούν ένα ήρεμο ταξίδι, καθώς οι μεγάλες οδικές αρτηρίες έχουν παρακάμψει την περιοχή.

2. Λίμνη Champlain, Βερμόντ: Ο καθρέφτης των χρωμάτων

Το Βερμόντ παραμένει πρωταγωνιστής στις φθινοπωρινές διαδρομές. Αυτή η διαδρομή των 297 χιλιομέτρων προσφέρει εκπληκτική θέα στη λίμνη Champlain και στα Πράσινα Όρη του Βερμόντ. Με τον σωστό συγχρονισμό, οι επισκέπτες μπορούν να αντικρίσουν τα έντονα χρώματα των σφενδάμων να αντανακλώνται στα καθαρά νερά της λίμνης.

3. Εθνική οδός Peter Norbeck, Νότια Ντακότα: Μια «αριστουργηματική μηχανική»

Μια διαδρομή 70 μιλίων (113 χλμ.) που υπόσχεται συγκινήσεις. Η Katlyn Svendsen του Travel South Dakota την χαρακτηρίζει «ένα αριστούργημα καλλιτεχνικής μηχανικής», με σπειροειδείς γέφυρες, κλειστές στροφές και τούνελ από γρανίτη. Αρκετά από αυτά τα τούνελ είναι λαξευμένα έτσι ώστε να πλαισιώνουν καλλιτεχνικά τα πρόσωπα του Όρους Rushmore.

4. Laurel Highlands, Πενσιλβάνια: Φθινοπωρινή έξαρση

Η Πενσιλβάνια διαθέτει – όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι – τη μακρύτερη και πιο ποικίλη περίοδο φθινοπωρινών φυλλωμάτων στη χώρα. Η διαδρομή των 68 μιλίων στην περιοχή Laurel Highlands φιλοξενεί μια ποικιλία φυλλοβόλων δέντρων, γραφικές μικρές πόλεις, και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO: το σπίτι Fallingwater του Frank Lloyd Wright.

5. High Road to Taos, Νέο Μεξικό: Η χρυσή γοητεία

Μία διαδρομή 76 μιλίων που οδηγεί βόρεια από τη Σάντα Φε. Η Nicole Barker του Τουριστικού Τμήματος του Νέου Μεξικού συνιστά τουλάχιστον μισή ημέρα για την απόλαυση της διαδρομής, η οποία ελίσσεται μέσα από ερημικές εκτάσεις, εντυπωσιακούς λευκούς γεωλογικούς σχηματισμούς και χρυσόχρωμα βαμβακόδεντρα. Το φθινόπωρο είναι επίσης η ιδανική εποχή για την αγορά της τοπικής κόκκινης πιπεριάς Chimayó.

Οι μεγάλες λίμνες προσφέρουν εκπληκτικά τοπία, και η διαδρομή M-119 στο Μίσιγκαν είναι γνωστή ως η «σήραγγα των δένδρων» (Tunnel of trees). Η οδός αγκαλιάζει την ακτή της λίμνης Μίσιγκαν για 33,8 χιλιόμετρα, αναδεικνύοντας «μερικά από τα πιο λαμπερά φθινοπωρινά φυλλώματα της πολιτείας», σύμφωνα με τον David Lorenz του Travel Michigan.

*Με πληροφορίες από CNN

πηγή:https://www.newsbomb.gr/travel/story/1683459/to-apolyto-fthinoporino-taksidi-eksi-diadromes-gia-na-zisete-ti-mageia-ton-xromaton-stis-ipa