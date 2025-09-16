Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στη Λάρισα και ειδικότερα επί της οδού Θεοφράστου (στη συμβολή με την Παιωνίου), όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Το συμβάν σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες, και παρά την έντονη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι οδηγοί βγήκαν σώοι.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr