Σοβαρή καταγγελία έρχεται στο φως από κατάστημα με προϊόντα καπνού, που βρίσκεται στην οδό Αναλήψεως στο Βόλο. Σύμφωνα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα από τον ιδιοκτήτη, άτομο που επισκεπτόταν καθημερινά το κατάστημα φέρεται να προέβαινε σε συστηματικές κλοπές ηλεκτρονικών τσιγάρων, με τη ζημία να ανέρχεται περίπου στα 150 ευρώ ημερησίως.

Ο ιδιοκτήτης μάλιστα δημοσιοποίησε και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο –όπως ισχυρίζεται– καταγράφει τη στιγμή που ο δράστης αφαιρεί τα προϊόντα. Στην ανάρτησή του σημειώνει χαρακτηριστικά: «Κάθε πρωί αυτός ο ξεφτίλας ερχόντανε και με έκλεβε 150 € σε ηλεκτρονικά τσιγάρα. Το βίντεο είναι σημερινό και φαίνεται πως κλέβει τα προϊόντα».

Υπαξιωματικός σε μονάδα της Μαγνησίας

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το άτομο που εμφανίζεται στο υλικό υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως μόνιμος υπαξιωματικός σε μονάδα της Μαγνησίας. Η πληροφορία αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στην τοπική κοινωνία, καθώς τίθεται ζήτημα συμπεριφοράς και αξιοπιστίας ενός στελέχους του στρατεύματος.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Αστυνομία ή το Γενικό Επιτελείο, εκτιμάται ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί τόσο σε ποινικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες, ο συγκεκριμένος υπαξιωματικός αναμένεται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις συνέπειες του νόμου, αλλά και πειθαρχικές κυρώσεις.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κλοπών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε καταστήματα της περιοχής, με τους επαγγελματίες να ζητούν μεγαλύτερη προστασία και συστηματικότερους ελέγχους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: