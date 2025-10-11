Μικρές… ανεπιθύμητες επισκέπτριες έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα σημεία του Βόλου, προκαλώντας ανησυχία σε αρκετούς κατοίκους. Ο λόγος για τις ψαλίδες – τα γνωστά έντομα με τις χαρακτηριστικές “δαγκάνες” στην ουρά – που φέτος εμφανίστηκαν σε ασυνήθιστα μεγάλους αριθμούς.

Σύμφωνα με ειδικούς, η αυξημένη παρουσία τους οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες του φθινοπώρου και στην υγρασία, συνθήκες που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό τους. Παρότι η εικόνα τους μπορεί να τρομάζει, οι ψαλίδες είναι εντελώς ακίνδυνες για τον άνθρωπο, καθώς δεν τσιμπούν ούτε μεταδίδουν ασθένειες.

Τα έντομα αυτά κινούνται κυρίως τη νύχτα, αναζητώντας υγρασία και τροφή, ενώ συχνά εισέρχονται σε σπίτια μέσα από παράθυρα ή χαραμάδες. Οι ειδικοί συστήνουν στους πολίτες να διατηρούν καθαρούς και στεγνούς τους εξωτερικούς χώρους, να αποφεύγουν τη συσσώρευση φύλλων ή οργανικών υπολειμμάτων και να χρησιμοποιούν σίτες ή απλά εντομοαπωθητικά μέτρα, εφόσον η παρουσία τους γίνεται ενοχλητική.