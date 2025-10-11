Ανησυχία επικρατεί στην περιοχή του Στομίου Λάρισας, μετά την εξαφάνιση του 74χρονου Erhard Proll (Έρχαρντ Προλ), Αυστριακής καταγωγής, ο οποίος αγνοείται από τις 3 Οκτωβρίου 2025.

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και διέμενε σε ξενοδοχείο στην Αγιά Λάρισας. Για τις μετακινήσεις του χρησιμοποιούσε μισθωμένο όχημα μάρκας FIAT PANDA, χρώματος γκρι (ασημί), με πινακίδες κυκλοφορίας ΧΖΧ 1579. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εθεάθη για τελευταία φορά στο Στόμιο Λάρισας την ίδια ημέρα, στις 3 Οκτωβρίου.

Ο κ. Proll έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,78 μ., και είναι εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παπούτσια Dachstein σε μαύρο–πράσινο χρώμα και έφερε κόκκινο σακίδιο πλάτης Erima. Αντιμετωπίζει πρόβλημα στη βάδιση και φοράει γυαλιά οράσεως καθώς και ακουστικά βαρηκοΐας.

Η Γραμμή Ζωής ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το βράδυ της 10ης Οκτωβρίου 2025. Μετά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός SILVER ALERT, καθώς η ζωή του ηλικιωμένου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την εξαφάνιση του Erhard Proll ή έχει εντοπίσει το όχημά του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με την Εθνική Γραμμή SOS 1065, που λειτουργεί όλο το 24ωρο.