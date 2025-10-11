Την πολυαγαπημένη μας μητέρα , γιαγιά , αδελφή και θεία
ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΩΝ. ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΕΤΩΝ 82
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων .
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Χρήστος Ζαραμπούκας & Αλεξάνδρα Τάμπου
Σωτήριος Ζαραμπούκας & Ελένη Θώμου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Κωνσταντίνος , Νικόλαος , Άννα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου , την Κυριακή 12-10-2025 και ώρα 12η μεσημβρινή .
2) Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων .
Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου ».
Αφήστε μια απάντηση