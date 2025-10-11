Ανακάλυψε δεκάδες ποικιλίες μελιού, ιδιαίτερα προϊόντα κυψέλης, παραδοσιακά γλυκά και πολλά ακόμα αγνά, τοπικά καλούδια! Με πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις! Με την επίσημη έγκριση παραχώρησης χώρου από την Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, το ιστορικό Ζάππειο υποδέχεται τις «Ημέρες Μελιού – Γλυκού & Τοπικών Προϊόντων».Μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις σε Θεσσαλονίκη και Πλατεία Συντάγματος, το Φεστιβάλ ταξιδεύει τώρα στον υπαίθριο χώρο του Ζαππείου, προσφέροντας μια ακόμη αξέχαστη εμπειρία σε χιλιάδες επισκέπτες.

Παραγωγοί από δεκάδες περιοχές της Ελλάδας σμίγουν στην πρωτεύουσα και σε προσκαλούν να δοκιμάσεις τα χειροποίητα καλούδια τους:

Μοναδικές ποικιλίες μελιού, προϊόντα κυψέλης (γύρη, βασιλικός πολτός, πρόπολη), ρακόμελο, οινόμελο, καλιτσούνια, πίτες, παραδοσιακά γλυκά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, μπάρες, παστέλια, superfoods, σπιτικές πραλίνες, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, λουκουμάδες, λουκούμια.

Οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν, θα γευτούν και θα προμηθευτούν εκλεκτά, τοπικά προϊόντα απευθείας από τους δημιουργούς τους.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιούνται καθημερινά πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν 30+ πολιτιστικοί φορείς που υπόσχονται να μας ταξιδέψουν μουσικά και χορευτικά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Αρμενία!

Ζωντανές επιδείξεις ζαχαροπλαστικής και κεράσματα από σχολές και διακεκριμένους chefs.

Αυτή ΔΕΝ είναι απλώς μια έκθεση προϊόντων. Είναι μία πενθήμερη #ΓΙΟΡΤΗ γεύσεων & πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11.00 Το Σωματείο Ρουμελιωτών Βόρειας & Ανατολικής Αττικής , θα παρουσιάσει χορούς της Ρούμελης. Πρόεδρος: Αγγελική Σκοτίδα. Χοροδιδάσκαλος: Ηλίας Μαργαρίτης.

11.30 Ο Αρμένικος Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΒΕΤΙΣ», θα παρουσιάσει χορούς της Αρμενίας. Πρόεδρος: Κάρεν Χακομπιάν. Χοροδιδάσκαλος-παιδαγωγός: Σουσάνικ Σεμερτζιάν.

12.00 Ο Σύλλογος Ανωγειανών της Αθήνας, θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης. Πρόεδρος: Νικόλαος Φασουλάς. Χοροδιδάσκαλοι: Κατερίνα Κωσταρέλου & Γεώργιος Κανιαδάκης. Μουσικοί: Παναγιώτης Καραγιωργάκης λύρα, Γεώργιος Φασουλάς λαούτο & Βασίλης Σκουλάς λαούτο.

16.00 Οι κ. Αλέξανδρος Κεμάλης & Παναγιώτης Κεμάλης, διαιτολόγοι διατροφολόγοι, ιδρυτές και διευθυντές της Ομάδας διαιτολόγων «Τροφή… για θρέψη», θα παρουσιάσουν τα εξής θέματα:

1] Τα ευεργετικά οφέλη του μελιού.

2] Τη θρεπτική αξία του μελιού και

3] Τη διατροφική διαχείριση του γλυκού.

Στο τέλος της παρουσίασης θα γίνει συζήτηση πάνω σε απορίες η ερωτήσεις που θα υποβάλουν οι θεατές.

17.30 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής «Κορύβαντες», θα παρουσιάσει χορούς από το Κεραμίδι Πηλίου. Πρόεδρος: Θωμάς Τσιαμπαλής. Χοροδιδάσκαλος: Ιάκωβος Πελέκης. Επίσης θα παρουσιάσει ομάδα χοροτράγουδου Δασκάλα: Έφη Βαϊρλή.

18.30 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας Αλώνων Μεσαγρού «Οινόη», θα παρουσιάσει χορούς της Καλύμνου. Πρόεδρος: Μαρία Λαζάρου. Χοροδιδάσκαλος: Σοφία Κάπου.

19.30 Ο Πανηπειρωτικός Σύνδεσμος Ελευσίνας, θα παρουσιάσει χορούς της Ηπείρου.Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Ελένη Γκόγκου.

20.00 Ο Σύλλογος «Πλεύσεις Παράδοσης», θα παρουσιάσει χορούς της Κρήτης . Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Πέτρος Κώττης.

21.00 Η Ένωση Ποντίων Ζωγράφου, θα παρουσιάσει χορούς του Πόντου. Πρόεδρος: Δαμιανός Μετικαρίδης. Χοροδιδάσκαλος: Μωυσής Καρίπης. Μουσικοί: Σωτήρης Λυκίδης λύρα-τραγούδι, Δαμιανός Μετικαρίδης λύτρα-τραγούδι & Παναγιώτης Μανιάτης νταούλι.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

11.00 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Χορόπολις» Περιστερίου, θα παρουσιάσει χορούς της Μακεδονίας. Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Σωτήρης Αρίφης.

12.00 Ο Σύλλογος Διβριωτών Βορείου Ήπείρου, θα παρουσιάσει χορούς της Βορείου Ηπείρου. Πρόεδρος: Αμαλία Ρέτζιου. Χοροδιδάσκαλος: Νίκος Ζέκκης. Μουσικοί: Αριστείδης Μουράτης κλαρίνο, Κώστας Καράς λαούτο-τραγούδι, Άννα Κάτση τραγούδι, Αλέξανδρος Κώστας τραγούδι, Νάρντι Ομέρι ακορντεόν & Πέτρος Σέλιος ντέφι.

12.30 Ο Σύλλογος Αρτινών Β.Η «Η Άρτα μου», θα παρουσιάσει χορούς της Ήπείρου. Πρόεδρος: Χρήστος Σέβας. Χοροδιδάσκαλος: Νίκος Ζέκης. Μουσικοί: Αριστείδης Μουράτης κλαρίνο, Κώστας Καράς λαούτο-τραγούδι, Άννα Κάτση τραγούδι, Αλέξανδρος Κώστας τραγούδι, Νάρντι Ομέρι ακορντεόν & Πέτρος Σέλιος ντέφι.

13.00 Ο Σύλλογος Διβριωτών Βορείου Ήπείρου και ο Σύλλογος Αρτινών Β.Η. «Η Άρτα μου», θα παρουσιάσουν μαζί παραδοσιακούς χορούς της Β. Ηπείρου. Μουσικοί: Αριστείδης Μουράτης κλαρίνο, Κώστας Καράς λαούτο-τραγούδι, Άννα Κάτση τραγούδι, Αλέξανδρος Κώστας τραγούδι, Νάρντι Ομέρι ακορντεόν & Πέτρος Σέλιος ντέφι.

Μετά το τέλος του χορευτικού προγράμματος ο Σύλλογος Διβριωτών Βορείου Ήπείρου και ο Σύλλογος Αρτινών Β.Η. «Η Άρτα μου» θα προσφέρουν παραδοσιακό κέρασμα.

16.30 Η Χορευτική ομάδα «Μόλδοβα» της Ένωσης Ελληνό-Μολδαβικής φιλίας «Αλέξανδρος Υψηλάντης», θα παρουσιάσει χορούς της Μολδαβίας, Πρόεδρος: Σβετλάνα Λισαγκόρ. Χοροδιδάσκαλος: ΕλίναΣτιμπέλσκι.

17.00 Ο Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού, θα παρουσιάσει χορούς της Βοιωτίας. Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Κώστας Πατσιαλής.

18.00 Ο Ελληνο-Γεωργιανός Πολιτιστικός Σύλλογος & το Καλλιτεχνικό συγκρότημα Γεωργιανών Χορών και Τραγουδιών «ΙBεριελέμπι», θα παρουσιάσει χορούς και τραγούδια της Γεωργίας. Πρόεδρος: Χάτια Καρσαουλίτζε. Καλλιτεχνικός διευθυντής & χορογράφος: Σμάγκι Τζιμσερασβίλι. Δάσκαλοι παραδοσιακού τραγουδιού: Κεζεβάν Τζατζάμια.

18.30 Ο Εξωραιστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Άνω Λιούμη Αιγάλεω, θα παρουσιάσει χορούς της Μ.Ασίας & της Εύβοιας. Πρόεδρος & Χοροδιδάσκαλος: Βασιλική Ρόζη-Μπότσα.

19.30 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παραδοσιακοί δρόμοι, θα παρουσιάσει χορούς της Ορεινής Σερρών. Πρόεδρος Μαργαρίτα Λυμπέρη, Χοροδιδάσκαλος Θανάσης Λάκκας.

20.30 Το χορευτικό του Δήμου Αχαρνών, θα παρουσιάσει χορούς της Αττικής. Υπεύθυνος: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιώργος Μαντέλας Χοροδιδάσκαλος: Τάσος Καλατζής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

19.00 Οι παρακάτω σύλλογοι θα παρουσιάσουν χορούς από πολλές περιοχές της Ελλάδα. Χοροδιδάσκαλοι Γιώργος και Παναγιώτης Φραγκάκης.

1. Αδελφότητα Κρητών Περιστερίου. Πρόεδρος: Βίκυ Λιλιμπάκη.

2. O Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός Όμιλος «Δικταίοι Καστρινοί». Πρόεδρος: Μαριάννα Μαμαλάκη,

3. Ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορευτικός ΄Ομιλος [ΕΛ.ΠΑ.ΧΟ]. Πρόεδρος: Μαριάννα Μαμαλάκη.

4. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευβοιωτών Ιλίου «Η Αρχαία Κούμη». Πρόεδρος: Γιώργος Ανδρέου.

5. Ο Σύλλογος Αρκάδων Ιλίου «Οι Προσέλληνοι», Πρόεδρος: Ιωάννης Κουτσανδρέας.

6. Ο Σύλλογος Κρητών Πεντέλης & Φίλων Πεντέλης «Η Αρετούσα», Πρόεδρος: Χρυσούλα Μπάμπου.

7. Ο Σύλλογος Κρητών Βύρωνα Παγκρατίου Καισαριανής. Πρόεδρος: Στέλιος Παλάσσαρος.

8. Ο Σύλλογος Κρητών Πεύκης Λυκόβρυσης «Ο Τάλως». Πρόεδρος: Ελένη Κυδωνάκη.

9. Ο Σύλλογος Λασιθιωτών «Ο Δικταίος».

10. O Πελοποννησίων Περιστερίου, Πρόεδρος: Βασίλης Λώλος.

11. Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πεντέλης, Υπεύθυνη: Αντιδήμαρχος ‘Αρτεμις Αργύρη.

Επιμέλεια Γιώργος και Παναγιώτης Φραγκάκης.