Συνελήφθη, χθες (10-10-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο δράστης κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης σε μορφή σκόνης, βάρους -0,2- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν, επιπλέον, και κατασχέθηκαν: