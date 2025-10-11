Σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης εκτυλίχτηκαν χθες το βράδυ στις Αλυκές του Βόλου, όταν τρεις ανήλικοι Ρομά, τρόφιμοι του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων στη Ν. Ιωνία, έκλεψαν ένα τζιπ από σπίτι της περιοχής και επιχείρησαν να φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο ήταν ξεκλείδωτο και οι δράστες πίστεψαν πως η πράξη τους θα περνούσε απαρατήρητη. Δεν φαντάζονταν όμως ότι ο ιδιοκτήτης τούς είχε ήδη αντιληφθεί και θα ξεκινούσε μια απίστευτη καταδίωξη με δεύτερο όχημα της οικογένειας.

Η καταδίωξη στους δρόμους του Βόλου

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η ηρεμία στην πόλη μετατράπηκε σε χάος. Ο ιδιοκτήτης, επιβιβάστηκε στο δεύτερο αυτοκίνητο της οικογένειας και άρχισε να καταδιώκει τους τρεις ανήλικους, ειδοποιώντας ταυτόχρονα την αστυνομία.

Οι δράστες, οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κατευθύνθηκαν προς την οδό Αθηνών, με τις σειρήνες της ΕΛ.ΑΣ. να ηχούν πίσω τους. Στο παράπλευρο του δρόμου, κοντά στο Εκθεσιακό Κέντρο, όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής, προσπάθησαν να ξεφύγουν στρίβοντας απότομα.

Όμως, ο έλεγχος χάθηκε. Το κλεμμένο τζιπ εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και καρφώθηκε με ορμή σε δέντρο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το μπροστινό μέρος διαλύθηκε, το παρμπρίζ θρυμματίστηκε και το όχημα σχεδόν κόπηκε στα δύο.

Σοκ και χάος στο σημείο

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, οι τρεις ανήλικοι, που θα μπορούσαν να έχουν τραυματιστεί σοβαρά, κατάφεραν να βγουν από το όχημα και να το βάλουν στα πόδια. Ο ιδιοκτήτης, που είχε σταματήσει λίγα μέτρα πίσω, τους καταδίωξε πεζός. Στην προσπάθειά του όμως να ακινητοποιήσει τον έναν, γλίστρησε και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματίζοντας τον ώμο του.

Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι άλλοι δύο πήδηξαν μια περίφραξη και εξαφανίστηκαν στο σκοτάδι. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονταν ως αργά το βράδυ.

Επικράτησε πανδαιμόνιο

Στο σημείο του τροχαίου επικράτησε πανδαιμόνιο. Σειρήνες αστυνομικών οχημάτων και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ ήχησαν, ενώ δεκάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

Ο τραυματισμένος ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου για πρώτες βοήθειες. Βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε να καταδιώκει τους ανήλικους δράστες, που είχαν αρπάξει το αυτοκίνητό του.

Ένα ήσυχο κατά τα άλλα βράδυ, με παιδιά να παίζουν ακόμη στο πάρκο των Αλυκών μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό τρόμου.

Ανήλικοι δραπέτες από το Ίδρυμα Αγωγής

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις ανήλικοι που συμμετείχαν στην κλοπή και καταδίωξη είχαν διαφύγει νωρίτερα από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπου κρατούνταν για παρόμοιες υποθέσεις μικροκλοπών και κλοπών οχημάτων.

Οι αποδράσεις από το Ίδρυμα είναι, δυστυχώς, συχνό φαινόμενο, με αρκετούς ανήλικους τρόφιμους να απασχολούν επανειλημμένα τις αρχές.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και εποπτείας στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ, www.taxydromos.gr