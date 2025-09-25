Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Μανιώτης έθεσε ερωτήματα για τις προσλήψεις εργατών δίμηνης διάρκειας. Η απάντηση του Δημάρχου, «Σε περίπτωση ατυχήματος θα δούμε τότε», προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον κ. Μανιώτη να καταγγέλλει ευθέως ανευθυνότητα και περιφρόνηση απέναντι στους εργαζόμενους.

Η καταγγελία του Δήμου Μανιώτη

Λόγω της απαγόρευσης μετάδοσης του Δημοτικού Συμβουλίου με το πρόσχημα της «προστασίας προσωπικών δεδομένων» –παρότι πρόκειται για ανοιχτή συνεδρίαση– ο κ. Μανιώτης δηλώνει ότι αναγκάζεται να απευθυνθεί απευθείας στους δημότες για να ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα.

Το θέμα αφορούσε την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, για την πρόσληψη 10 εργατών ως ΥΕ ελαιοχρωματιστών.

Τα ερωτήματα που έθεσε

Ο κ. Μανιώτης έθεσε κρίσιμα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή:

Ποιες είναι οι επείγουσες ανάγκες που δικαιολογούν την πρόσληψη τόσων ατόμων;

Υπήρξαν άλλοι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις;

Ποια δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις απαιτούν ελαιοχρωματισμούς ώστε να δικαιολογείται η πρόσληψη;

Τα άτομα θα διατεθούν αποκλειστικά για ελαιοχρωματισμούς ή –όπως έχει συμβεί στο παρελθόν– θα χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς (π.χ. καθαριότητα, γραφεία Δημαρχείου, πράσινο);

Η απάντηση του Δημάρχου

Σύμφωνα με τον κ. Μανιώτη, ο Δήμαρχος πήρε το λόγο, φιμώνοντας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, και απάντησε πως:

«Πολλά δημοτικά κτήρια χρειάζονται εργασίες ελαιοχρωματισμού».

Οι εργαζόμενοι ενδέχεται να διατεθούν και σε άλλες εργασίες, όπως στην καθαριότητα ή το πράσινο, αν κριθεί αναγκαίο.

Όμως, στο καίριο ερώτημα του κ. Μανιώτη, τι θα συμβεί σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε πόστο που δεν προβλέπεται, ο Δήμαρχος απάντησε αυτολεξεί:

«Σε περίπτωση ατυχήματος θα δούμε τότε».

«Αυτή είναι η απαράδεκτη απάντηση του Δημάρχου», τονίζει ο κ. Μανιώτης.

«Έτσι αντιλαμβάνεται την ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και την ασφάλειά τους: με ένα ‘θα δούμε τότε’. Οι δημότες και –κυρίως– οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τι τους περιμένει. Αυτό δεν είναι διοίκηση∙ είναι περιφρόνηση, ανευθυνότητα και κοροϊδία».