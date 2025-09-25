Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 36η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμπάκα στις 18–21 Σεπτεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) και της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας (ΟΛΚ), υπό την αιγίδα του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε. Τρικάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η φετινή διοργάνωση ήταν ανανεωμένη και για πρώτη φορά μετά από χρόνια η «καρδιά» της μεταφέρθηκε στην Κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου, δημιουργώντας μια ζωντανή και φιλική ατμόσφαιρα που ενθουσίασε αναρριχητές και επισκέπτες. Η πλατεία γέμισε με δράσεις, παιδική αναρρίχηση, buildering, μουσική και χαμόγελα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία και αναδεικνύοντας την κοινότητα της αναρρίχησης.

Η διοργάνωση ξεχώρισε με πληθώρα δραστηριοτήτων για όλους: στην Κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου, εκατοντάδες παιδιά και μαθητές των σχολείων της πόλης δοκίμασαν με ενθουσιασμό την αναρρίχηση υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, ενώ το Multipitch Challenge έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναρριχηθούν σε μεγαλύτερες διαδρομές στα Μετέωρα, συνδυάζοντας τεχνική, αντοχή και ομαδικότητα. Η Κεντρική Εκδήλωση του Σαββάτου ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με ομιλίες επισήμων, βραβεύσεις, παρουσίαση δράσεων και μουσική συναυλία, δημιουργώντας ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα για όλους.

Την Κυριακή, το Buildering Open Challenge συγκέντρωσε πάρα πολλές συμμετοχές, με αναρριχητές να σκαρφαλώνουν σε εξωτερικές πλευρές κτηρίων, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες στους θεατές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στα μονοπάτια των Μετεώρων με συντονιστή την ΟΛΚ. Η διαδρομή προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής, συνδυάζοντας άθληση και χαλάρωση μέσα σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Η Ορειβατική Λέσχη Καλαμπάκας θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της διοργάνωσης και ιδιαίτερα προς:

Χωρίς τη δική τους συμβολή, η όλη διοργάνωση δεν θα ήταν εφικτή.

Τέλος, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τους Διευθυντές και τους Καθηγητές του 1ου και 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας, για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν και να δοκιμάσουν την αναρρίχηση.

Η 36η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, αναδεικνύοντας την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα ως κορυφαίο προορισμό για την αναρρίχηση και την υπαίθρια δραστηριότητα.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 37η ΠΑΣ, με ακόμη περισσότερες εμπειρίες και νέες προκλήσεις.