“Ρουκέτες” κατά της κυβέρνησης και του ΕΟΦ, ο οποίος τοποθετήθηκε σήμερα μέσω ανακοίνωσης για το θέμα των εμβολίων, εξαπέλυσε με ανάρτησή του σε Μέσο Κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

Ο Περιφερειάρχης επαναλαμβάνει για ακόμη μία φορά ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσει ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων για τον περιορισμό της διασποράς της ευλογίας, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι η χώρα μας θα αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αδειοδότηση των σχετικών εμβολίων, όπως έκανε πρόσφατα η Γαλλία για άλλη όμως ζωονόσο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, δεν δίνει την ευχέρεια στην ΕΕ να ασχοληθεί με το θέμα των εμβολίων. Ο κ. Κουρέτας κάνει λόγο για παραπληροφόρηση από πλευράς της κυβέρνησης και της νεοσυσταθείσας Επιστημονικής Επιτροπής στην οποία πρόεδρος τοποθετήθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο οποίος έχει υποστηρίξει κατ’ επανάληψη ότι ο εμβολιασμός των ζώων στην παρούσα φάση δεν θα περιορίσει την διασπορά της νόσου.

Οπως αναφέρει ο κ. Κουρέτας στην ανάρτησή του:

Λοιπόν για να σοβαρευτούμε δεόντως . Γράφεται ότι τα εμβόλια για την ευλογιά δεν ειναι αδειοδοτημένα από τον ΕΟΦ . Άρα εάν τα εγκρίνει θα τα χρησιμοποιήσουμε;

Για να πούμε λοιπόν την αλήθεια .

Εάν μια χώρα αιτηθεί εμβόλιο για την ευλογιά στην ΕΕ τότε η Κομισιόν εγκρίνει το εμβόλιο η τα εμβόλια . Η Ελλάδα ποτέ δεν αιτήθηκε . Εάν το αιτηθεί θα το λάβει. Εάν φυσικά έχει ο αιτών το ανάλογο σουξέ. Εάν ταυτόχρονα ο αιτών παρακαλάει να του σβήσουν σκάνδαλα , τότε πιθανόν και να μην αιτηθεί ποτέ.

Άντε για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους .

Το ίδιο έκανε πρόσφατα και η Γαλλία για το εμβόλιο της οζωδους δερματίτιδας. Το ζήτησε επίσημα 1 Αυγούστου 2025, έλαβε έγκριση 7 Αυγούστου.

Άρα όταν ξαναπείτε ότι δεν έχει αδειοδοτήσει ο ΕΟΦ, να το ζητήσουμε σαν χώρα .

Τέλος η παραπληροφόρηση.