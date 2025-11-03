Ένα πρωτοποριακό έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα αναπτύσσουν φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σχεδιάζοντας έναν ρομποτικό εξωσκελετό που θα βοηθά άτομα με κινητικές δυσκολίες να ανακτούν την αυτονομία τους στις καθημερινές κινήσεις.

Οι Χρήστος Μπελογιάννης, Ευγενία Κολοβού και Σπύρος Πέτρογλου, μέλη της ερευνητικής ομάδας Hermes, παρουσίασαν την καινοτόμο τους προσπάθεια στην εκπομπή «Από τον Έβρο έως τη Σητεία» με τον δημοσιογράφο Βαγγέλη Καποδίστρια.

Όπως εξήγησαν οι φοιτητές, ο εξωσκελετός βασίζεται σε τεχνολογία ρομποτικής υποβοήθησης κίνησης, η οποία ανιχνεύει τις νευρομυϊκές εντολές του σώματος και ενισχύει τις κινήσεις των κάτω άκρων. Στόχος του έργου είναι να προσφέρει λύσεις αποκατάστασης και κινητικής ενδυνάμωσης σε άτομα με κινητικά προβλήματα, τραυματισμούς ή νευρολογικές παθήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να περπατούν με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια.

Η ομάδα Hermes, που αποτελείται από φοιτητές διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνδυάζει μηχανολογία, πληροφορική και βιοϊατρική τεχνολογία για τη δημιουργία ενός λειτουργικού και προσιτού πρωτοτύπου. Το εγχείρημα εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμοσμένης έρευνας του Πανεπιστημίου, με προοπτική να εξελιχθεί σε πλήρως επιχειρησιακό σύστημα υποστήριξης αποκατάστασης για χρήση σε νοσοκομεία ή κέντρα φυσικοθεραπείας.

Η προσπάθεια των φοιτητών έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και δείχνει έμπρακτα πώς η καινοτομία, η γνώση και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να συνυπάρξουν στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, τοποθετώντας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανάμεσα στα πιο δυναμικά ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

