Συνελήφθησαν, χθες (02-11-2025) το απόγευμα στον Βόλο, εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, -2- ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, προχθές (01-11-2025) το βράδυ στον Βόλο, οι συλληφθείσες, ως εργαζόμενες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μίνι μάρκετ – καφέ – είδη περιπτέρου), προμήθευσαν ανήλικη ημεδαπή με μία φιάλη αλκοολούχου ποτού.