Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι αυτοάνοση πάθηση που μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, οι περισσότεροι ασθενείς ωστόσο, είναι μεταξύ 40 και 50 ετών.

Οι γυναίκες κινδυνεύουν 3 φορές περισσότερο από τους άνδρες.

Τα συχνότερα συμπτώματά της είναι πόνος και οίδημα στις αρθρώσεις, καθώς και πολύωρη πρωινή δυσκαμψία. Είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή φλεγμονώδους αρθρίτιδας.

Έρευνες υποδεικνύουν ότι ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τα φλεγμονώδη συμπτώματα της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.

Το μπαχαρικό έχει πολλά οφέλη για την υγεία με σημαντικότερο τις αντιφλεγμονώδεις λειτουργίες που οφείλονται στο κύριο συστατικό του, την κουρκουμίνη.

Γνωστό και ως Curcuma longa, το έντονο κιτρινοπορτοκαλί μπαχαρικό, χρησιμοποιείται ευρέως στην Αγιουρβέδα, το πανάρχαιο θεραπευτικό σύστημα της Ινδίας που βασίζεται στη χρήση βοτάνων για την πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας.

Σύμφωνα με ανασκόπηση μελετών που δημοσιεύτηκε στην Αμερικανική Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη, ο κουρκουμάς είναι πλούσιος σε κουρκουμίνη, η οποία έχει αντιοξειδωτική δράση, μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, έχει αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Ο κουρκουμάς βοηθά στην αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, προβλημάτων του στομάχου, διαταραχών του αίματος, ήπιων μολύνσεων και παθήσεων του ήπατος.

Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα το ανοσοποιητικό επιτίθεται στους υγιείς ιστούς και δημιουργείται φλεγμονή που οδηγεί σε βλάβη των ιστών και των αρθρώσεων. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του κουρκουμά βοηθούν στην ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Η δράση της κουρκουμίνης

Οι ερευνητές μέτρησαν το 2016, στο πλαίσιο ανασκόπησης, την αποτελεσματικότητα του κουρκουμά και του εκχυλίσματος κουρκουμίνης σε ασθενείς με αρθρίτιδα. Όσοι έλαβαν 1.000mg κουρκουμίνης καθημερινά για 8-12 εβδομάδες μείωσαν το αίσθημα πόνου και τη φλεγμονή, κοινά συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα εκχυλίσματα κουρκουμίνης είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία αυτών των συμπτωμάτων, συνιστώντας στους ασθενείς να λαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, όπως η ιβουπροφαίνη και η δικλοφαινάκη. Οι ειδικοί συνέστησαν στους ασθενείς με αρθρίτιδα να λαμβάνουν κουρκουμίνη ως συμπλήρωμα διατροφής ενώ υποβάλλονταν σε συμβατική θεραπεία.

Επόμενη μελέτη που εξέτασε τις επιδράσεις της κουρκουμίνης σε αρουραίους με ρευματοειδή αρθρίτιδα, διαπίστωσε ότι το συστατικό μείωσε τη φλεγμονή και την ερυθρότητα στους αρουραίους.