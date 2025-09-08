O αρειανός μετεωρίτης, εκτίθεται στον οίκο Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της δημοπρασίας Geek Week, στις 16 Ιουλίου 2025

Οι μετεωρίτες από τον Άρη αποτελούν αποτελούν μόλις 400 από τους 77.000 επίσημα αναγνωρισμένους μετεωρίτες. Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ο βράχος που πωλήθηκε αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% του συνόλου του αρειανού υλικού που βρίσκεται σήμερα στη Γη.

Η καλοδιατηρημένη του εμφάνιση υποδηλώνει την πρόσφατη πτώση του στη Γη, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα για να εντοπιστεί τελικά στον Νίγηρα το 2023.Οι δοκιμές καθόρισαν ότι το πέτρωμα είναι ένας ολιβινικός-γαββροειδής σεργκοτίτης, ο οποίος είναι ένας σχετικά νέος τύπος αρειανού μετεωρίτη, σύμφωνα με μια έκθεση του Απριλίου 2024 από ερευνητές των ΗΠΑ και του Καναδά. Σχηματίστηκε από το καθώς το μάγμα στον Άρη ψύχθηκε αργά, δήλωσε ο Sotheby’s, και περιέχει υλικά όπως ο ολιβίνης, ο οποίος βρίσκεται επίσης στον ανώτερο μανδύα της Γης.

Παρά το γεγονός ότι ο αγοραστής παραμένει ανώνυμος, η συναλλαγή αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την εμπορευματοποίηση επιστημονικών τεκμηρίων.

“Θα ήταν κρίμα να εξαφανιστεί στο θησαυροφυλάκιο ενός ολιγάρχη. Ανήκει σε ένα μουσείο, όπου θα μπορεί να μελετηθεί και όπου μπορούν να τον απολαύσουν τα παιδιά και οι οικογένειες και το ευρύ κοινό”, δήλωσε στο CNN ο δρ.Steve Brusatte, καθηγητής παλαιοντολογίας και εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκωτίας.

Αντίθετα, η δρ. Julia Cartwright, πλανητική επιστήμονας και ανεξάρτητη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστήματος/Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Leicester, δήλωσε:

“Τελικά, αν δεν υπήρχε αγορά για την αναζήτηση, τη συλλογή και την πώληση μετεωριτών, δεν θα είχαμε ούτε κατά διάνοια τόσους πολλούς στις συλλογές μας – και αυτό οδηγεί την επιστήμη!”, περιγράφοντας μια “συμβιωτική σχέση” μεταξύ ερευνητών και συλλεκτών.

Η τύχη της NWA 16788 μένει άγνωστη: θα καταλήξει σε ιδιωτική συλλογή, καλυμμένη και απομακρυσμένη ή θα διατεθεί για επιστημονική μελέτη και έκθεση;

Ο χρόνος και οι κινήσεις του ανώνυμου αγοραστή θα το δείξουν.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1665239/o-megalyteros-vraxos-apo-ton-ari-pou-vrethike-pote-sti-gi-poleitai-gia-5-3-ekat