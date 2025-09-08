Ο διαστημικός βράχος, ξεπερνά την τιμή της αρχικής εκτίμησης, ανοίγει ωστόσο συζητήσεις για τον αντίκτυπο της στην επιστήμη
Οι μετεωρίτες από τον Άρη αποτελούν αποτελούν μόλις 400 από τους 77.000 επίσημα αναγνωρισμένους μετεωρίτες. Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ο βράχος που πωλήθηκε αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% του συνόλου του αρειανού υλικού που βρίσκεται σήμερα στη Γη.
Παρά το γεγονός ότι ο αγοραστής παραμένει ανώνυμος, η συναλλαγή αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την εμπορευματοποίηση επιστημονικών τεκμηρίων.
“Θα ήταν κρίμα να εξαφανιστεί στο θησαυροφυλάκιο ενός ολιγάρχη. Ανήκει σε ένα μουσείο, όπου θα μπορεί να μελετηθεί και όπου μπορούν να τον απολαύσουν τα παιδιά και οι οικογένειες και το ευρύ κοινό”, δήλωσε στο CNN ο δρ.Steve Brusatte, καθηγητής παλαιοντολογίας και εξέλιξης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκωτίας.
Αντίθετα, η δρ. Julia Cartwright, πλανητική επιστήμονας και ανεξάρτητη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Διαστήματος/Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου του Leicester, δήλωσε:
“Τελικά, αν δεν υπήρχε αγορά για την αναζήτηση, τη συλλογή και την πώληση μετεωριτών, δεν θα είχαμε ούτε κατά διάνοια τόσους πολλούς στις συλλογές μας – και αυτό οδηγεί την επιστήμη!”, περιγράφοντας μια “συμβιωτική σχέση” μεταξύ ερευνητών και συλλεκτών.
Η τύχη της NWA 16788 μένει άγνωστη: θα καταλήξει σε ιδιωτική συλλογή, καλυμμένη και απομακρυσμένη ή θα διατεθεί για επιστημονική μελέτη και έκθεση;
Ο χρόνος και οι κινήσεις του ανώνυμου αγοραστή θα το δείξουν.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/technologia/story/1665239/o-megalyteros-vraxos-apo-ton-ari-pou-vrethike-pote-sti-gi-poleitai-gia-5-3-ekat
