Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους, κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην 89η ΔΕΘ.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το μέτρο θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς από συνολικά 13.585, σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Από το 2026 προβλέπεται μείωση του φόρου κατά 50%, ενώ από το 2027 τα ακίνητα κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους απαλλάσσονται πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ, με εξαίρεση τους οικισμούς στην Περιφέρεια Αττικής (εκτός Νήσων). Επιπλέον, κατοικίες με αξία άνω των 400.000 ευρώ εξαιρούνται από το μέτρο.

Η πλήρης απαλλαγή αφορά περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα κατοικιών, σε 12.720 οικισμούς της χώρας, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα, με ετήσιο κόστος περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Ο Νομός Ιωαννίνων

Για το Νομό Ιωαννίνων ειδικά, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ θα δουν οι παρακάτω οικισμοί ανά Δήμο:

Δήμος Ιωαννιτών

Μάρμαρα, Άμμος, Κάτω Μάρμαρα, Ολυμπιάδα, Κάτω Νεοχωρόπουλο, Βελισσάριος, Πεντέλη, Τσιφλικόπουλον, Μπάφρα, Νεοκαισάρεια, Φτέρη, Χιονιάσα, Αμπελιά, Φιλοθέη, Ασβεστοχώριον, Κόντσικα, Συνοικισμός Κόντσικας, Κοσμηρά, Μανολιάσα, Νέον Μπιζάνιον, Κολωνιάτιον, Νήσος Ιωαννίνων, Ανατολική, Κοτομίστα, Βασιλική, Μαβίλλης, Δαφνούλα, Γουλάς, Δροσοχώριον, Ηλιόκαλη, Καστρίτσα, Κουτσελιόν, Γορίτσα, Κράψη, Δρίσκος, Λερούσκο, Λογγάδες, Μουζακαίοι, Κυπαρίσσια, Πλατανιά, Γερακάριον, Καραδήμας, Πλάτανος, Χαροκόπιον, Αμφιθέα, Κρανούλα, Άγιοι Απόστολοι, Λυκόστομο, Κρύα, Αγία Μαρίνα, Κρυόβρυση, Λιγκιάδες, Μάζια, Κήποι, Περίβλεπτος, Σπόθοι

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων

Πράμαντα, Τσόπελα, Χριστοί, Αμπελοχώριον, Ραφταναίοι, Βουνόρεια, Ζαλούχος, Μεγάλη Ράχη, Μυλοκοπειόν, Παλαιομοχούστιον, Παλληκάριον, Πλάκα, Ρούγα, Φράξος, Βαθύπεδον, Καλαρρύται, Μυστράς, Καλέντζιον, Αετορράχη, Λάζαινα, Ελληνικόν, Κορίτιανη, Μονολίθιον, Άγιος Γεώργιος, Ξηροβούνιον, Πηγάδια, Πλαίσια, Πλατανούσσα, Δάφνη, Ζωοδόχος Πηγή, Φορτόσιον, Κωστήτσιον, Νίστορα, Πάτερον, Ματσούκιον, Συρράκον, Χουλιαράδες, Βαπτιστής, Κέδρος, Μιχαλίτσιον, Παλαιοχώριον, Πετροβούνιον, Ποτιστικά, Προσήλιον

Δήμος Δωδώνης

Αγία Κυριακή, Εισόδια Θεοτόκου, Θεριακήσιον, Καννέτα, Αβγόν, Αγία Τριάς, Βαρλαάμ, Βουλιάστα, Επισκοπικόν, Κοπάνη, Κουκλέσιον, Ποταμιά, Κάτω Κρυφοβόν, Κρυφοβόν, Μελιά, Αγία Παρασκευή, Λαγκιώτισσα, Νέα Μουσιωτίτσα, Άνω Μουσιωτίτσα, Κάτω Μουσιωτίτσα, Μεσούρα, Μυροδάφνη, Πέρδικα, Βασαίικα, Πεστά, Ραβένια, Σερβιανά, Μολυβαδιά, Ταξιάρχης, Σκλίβανη, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Χριστόφορος, Κουλουραίικα, Προφήτης Ηλίας, Ράχη, Σταυρός, Χώρα, Τέροβον, Ραψαίοι, Χάνι Τερόβου, Δωδωνούπολη, Δωδώνη, Αγία Αναστασία, Ζωοδόχος Πηγή, Δραγοψά, Δραμεσιοί, Κωστάνιανη, Μπέρκον, Μαντείον, Μελιγγοί, Αγία Τριάς, Πολύγυρος, Ελευθεροχώριον, Ψήνα, Δερβίζιανα, Αλεποχώριον, Άρδοσις, Μονόδενδρον, Αχλαδέαι, Άνω Αχλαδέαι, Βαδίστρα, Κολλαίικα, Λεπάδιον, Βαργιάδες, Γεωργάνοι, Λιβάδιον, Μπάλας, Έλαφος, Βάρδας, Μπεστιά, Κάμπος, Μουκοβίνα, Παλαιοχώριον, Πεντόλακκος, Ρωμανός, Σεριζιανά, Συκέαι, Σιστρούνιον, Σμυρτιά, Τύρια, Κολυζωαίοι, Μπαγαίοι, Μπαουσιοί, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Νικόλαος, Παλιουρή, Ανθοχώριον, Αρτοπούλα, Ασπροχώριον, Κάτω Ασπροχώριον, Βαλανιδιά, Προφήτης Ηλίας, Ζωτικόν, Κάτω Ζωτικόν, Καταμάχη, Κακόλακκος, Κερασέα, Λωζανά, Κουμαριά, Μπούλμου, Λίππα, Ανάληψη, Κάτω Λίππα, Παρδαλίτσα, Πηλογρανίτσα, Σενίκον, Δομολεσσά, Μικροχώριον, Τσερίτσανα

Δήμος Ζαγορίου

Ασπράγγελοι, Άγιος Μηνάς, Άνω Πεδινά, Αρίστη, Βίκος, Βίτσα, Δικόρυφον, Δίλοφον, Διπόταμον, Ελάτη, Ελαφότοπος, Καλύβια, Καλουτάς, Κάτω Πεδινά, Μανασσής, Μεσοβούνιον, Μονοδένδριον, Μηλιωτάδες, Αγία Βαρβάρα, Άγιος Γεώργιος, Βουτανσαίοι, Δεμάτιον, Αγία Παρασκευή, Ανθρακίτης, Γρεβενίτιον, Άμπελος, Δολιανή, Ελατοχώριον, Δίλακκον, Ιτέα, Λιάπη, Καβαλλάριον, Καρυαί, Καστανών, Μακρίνον, Πέτρα, Ποταμιά, Τρίστενον, Φλαμπουράριον, Βοβούσα, Πάπιγκον, Μικρόν Πάπιγκον, Τσεπέλοβον, Βραδέτον, Βρυσοχώριον, Ηλιοχώριον, Καπέσοβον, Κήποι, Κουκκούλιον, Λαΐστα, Λεπτοκαρυά, Νεγάδες, Σκαμνέλλιον, Φραγκάδες

Δήμος Ζίτσας

Άγιος Ιωάννης, Ανάργυροι, Άνω Λαψίστα, Βαγενίτιον, Βουνοπλαγιά, Ασπρόχωμα, Μικρό Γαρδίκι, Γραμμένον, Ζωοδόχος, Κάτω Λαψίστα, Λοφίσκος, Λύγγος, Μέγα Γαρδίκιον, Νεοχώριον, Περάτης, Πετράλωνα, Πολύλοφον, Λυκοστάνη, Ροδοτόπιον, Καρυαί, Ασφάκα, Βατατάδες, Βλαχάτανον, Γαβρισιοί, Λιγοψά, Πετσάλιον, Κληματιά, Βασιλόπουλον, Καστρίον, Δελβινακόπουλον, Σπήλαιον, Κοκκινόχωμα, Λευκοθέα, Παλιουρή, Ράικον, Σουλόπουλον, Μικρόν Σουλόπουλον, Ζίτσα, Μελίσσιον, Σακελλαρικόν, Δαφνόφυτον, Καρίτσα, Λίθινον, Πρωτόπαππας, Βουτσαράς, Αετόπετρα, Κάτω Αετόπετρα, Βερενίκη, Βεντερίκος, Κάτω Βερενίκη, Παλαιοχώρα, Βροσίνα, Άγιος Γεώργιος, Βρυσούλα, Άγιος Χριστόφορος, Γκρίμποβον, Σέλτσανα, Γρανίτσα, Γρανιτσοπούλα, Δεσποτικόν, Δοβλά, Φτέρη, Εκκλησοχώριον, Ζάλογγον, Κάτω Ζάλογγον, Καλοχώριον, Κούρεντα, Πετσάλη, Πολύδωρον, Ραδοβίζιον, Διχούνιον, Ρίζον, Φωτεινόν, Κουρνορράχη, Χίνκα, Ζόργιανη, Λάλιζα

Δήμος Κόνιτσας

Αγία Βαρβάρα, Πυξαριά, Αγία Παρασκευή, Αετοπέτρα, Αηδονοχώριον, Αμάραντος, Λουτρά, Άρματα, Γαναδιόν, Ελεύθερον, Εξοχή, Τράπεζα, Ηλιορράχη, Καβάσιλα, Καλλιθέα, Καλύβια, Κλειδωνιά, Μάζιον, Μελισσόπετρα, Καλόβρυση, Μόλιστα, Μολυβδοσκέπαστος, Μοναστήριον, Νικάνωρ, Πάδες, Παλαιοσέλλιον, Πηγή, Πουρνιά, Πύργος, Αετομηλίτσα, Δίστρατον, Πυρσόγιαννη, Ασημοχώριον, Βούρμπιανη, Γοργοπόταμος, Δροσοπηγή, Καστάνιανη, Κεφαλοχώρι, Λαγκάδα, Οξυά, Θεοτόκος, Πλαγιά, Πληκάτιον, Χιονάδες, Φούρκα

Δήμος Μετσόβου

Ανθοχώριον, Βοτονόσιον, Μικρόν Περιστέριον, Γιαρακάριον, Νέο Γερακάρι, Παλαιοχώριον, Προσήλια, Ραχούλα, Ταμπούρια, Μεγάλη Γότιστα, Μπαλτούμα, Μέγα Περιστέριον, Αμπελάκια, Καρυόφυτον, Καστρίον, Κερασιά, Μηλέαι, Μικρά Γότιστα, Άγιος Μηνάς, Μπάτζα, Ριζά, Σιούτσος, Σίτσαινα, Χρυσοβίτσα, Αμπέλια, Ανάληψη, Μύλοι, Ξηρικόν, Σιωλάδες, Μηλέα

Δήμος Πωγωνίου

Καλπάκιον, Λιούμπα, Άνω Ραβένια, Γεροπλάτανος, Δολιανά, Άγιος Γεώργιος Δολιανών, Κάτω Ραβένια, Μαυροβούνιον, Νεγράδες, Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου Βελλάς, Χρυσορράχη, Παρακάλαμος, Άνω Παρακάλαμος, Μοσχομάντσα, Μπολαίικα, Σταυροδρόμιον, Αρετή, Βροντισμένη, Ιερομνήμη, Καταρράκτης, Κουκλιοί, Μαζαράκιον, Μαυρονόρος, Ρεπετίστα, Παηδονιά, Ριάχοβον, Σιταριά, Κεφαλόβρυσον, Άγιος Κοσμάς, Βασιλικόν, Κακόλακκος, Κάτω Μερόπη, Μερόπη, Παλαιόπυργος, Ρουψιά, Ωραιόκαστρον, Δελβινάκιον, Αγία Μαρίνα, Αργυροχώριον, Βήσσανη, Ζαραβίνα, Καστανή, Κεράσοβον, Κρυονέριον, Κτίσματα, Νεοχώριον, Μαυρόπουλον, Ζάβροχον, Χρυσόδουλη, Ορεινόν, Ξηρόβαλτον, Περιστέριον, Ποντικάται, Στρατίνιστα, Τεριάχιον, Σταυροδρόμιον, Φαράγγιον, Χαραυγή, Λάβδανη, Βρίστοβον, Κάτω Λάβδανη, Διμοκόριον, Ψηλόκαστρον, Πωγωνιανή, Δολόν, Δρυμάδες, Σταυροσκιάδιον