Στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου με τίτλο «Urban Wellness: Mapping Pathways to Emotional and Entrepreneurial Resilience through Psychogeography», στις 25 – 29/08/2025 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταιρικών ομάδων: GROWTHNEST (Τρίκαλα, Ελλάδα), IDEE IN MOVIMENTO (Giardini Naxos, Italy), COMMEDI – KOINONIES MESOGEIOY (Λάρισα, Ελλάδα) και IZMIR VALILIGI (Izmir, Turkey). Η συνάντηση αφορούσε το Εργαστήριο Εκπαιδευτών και την Αστική Εξερεύνηση, όπου οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στην ψυχογεωγραφία και την συναισθηματική χαρτογράφηση, συνεργαζόμενοι διασυνοριακά. Το εργαστήριο αυτό αποτελεί μέρος του σχεδίου που καταπιάνεται με την θεωρία και την μεθοδολογία της ψυχογεωγραφίας ως εργαλείο συναισθηματικής εξερεύνησης με εργαστήρια επιχειρηματικότητας που μετατρέπουν τις γνώσεις σε δραστικά έργα με γνώμονα την κοινότητα. Η επιχειρηματική σκέψη είναι κεντρική σε αυτό το έργο, δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να αναλάβουν δράση με βάση τις αστικές εξερευνήσεις τους. Μέσω των εργαστηρίων επιχειρηματικότητας, οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να μετατρέπουν τις γνώσεις που αποκτούν από τα παράγωγά τους σε έργα με γνώμονα την κοινότητα ή κοινωνικές επιχειρήσεις.

Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε:

Προσδιορισμός Ευκαιριών: Χαρτογραφώντας τις συναισθηματικές και σωματικές προκλήσεις που παρατηρούν στις πόλεις τους—όπως παραμελημένες περιοχές, κοινωνικός αποκλεισμός ή ανάγκη για χώρους πρασίνου— οι νέοι εντόπισαν ευκαιρίες για βελτίωση και κοινωνική αλλαγή.

Δημιουργική επίλυση προβλημάτων: Οι συμμετέχοντες έμαθαν πώς να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις, χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις τους ως βάση για βιώσιμες πρωτοβουλίες με επίκεντρο την κοινότητα. Για παράδειγμα, μια εγκαταλελειμμένη αστική περιοχή που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του dérive ενέπνευσε για ένα έργο χώρων πρασίνου από την κοινότητα και μια κοινωνική επιχείρηση με γνώμονα τη νεολαία με στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής.

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων: Το εργαστήριο επικεντρώθηκε σε δεξιότητες όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η ηγεσία και η παρουσίαση ιδεών, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες είναι εξοπλισμένοι για να μετατρέψουν τις γνώσεις τους σε δραστικές, βιώσιμες πρωτοβουλίες που μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική σκέψη, το έργο υπερβαίνει την εξερεύνηση και τον προβληματισμό – ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν φορείς αλλαγής στις πόλεις τους, δημιουργώντας διαρκή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για τις κοινότητές τους.

Τα οφέλη για τη νεολαία είναι:

Συναισθηματική ανθεκτικότητα και ευεξία: Οι συμμετέχοντες απέκτησαν εργαλεία για την κατανόηση και τη βελτίωση της ψυχικής τους ευεξίας διερευνώντας πώς τα αστικά περιβάλλοντα επηρεάζουν τα συναισθήματα και τις σχέσεις τους με το περιβάλλον τους. Επιχειρηματική Ενδυνάμωση: Οι συμμετέχοντες έμαθαν να εντοπίζουν τις προκλήσεις στο αστικό τους περιβάλλον και να αναπτύσσουν επιχειρηματικές λύσεις, να ενθαρρύνουν την ηγεσία, την καινοτομία και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Συμμετοχή των πολιτών: Οι συμμετέχοντες οικοδόμησαν ένα αίσθημα ιδιοκτησίας στο τοπικό τους περιβάλλον, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και υποστηρίζεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ φέρνοντας τον κωδικό 2024-3-EL02-KA210-YOU-000294632.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε, το Δήμο Τρικκαίων και το Τμήμα Πολιτισμού για την παραχώρηση της αίθουσας «Μάρκελλου» για τις εργασίες του σχεδίου. Επίσης, την εντεταλμένη Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων και πρόεδρο της e-trikala, κα Έφη Λεβέντη για την παρουσία της στην έναρξη του προγράμματος, καθώς και την Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτισμού κα Μαρίζα Τσιούτσια για την υποστήριξη τις ημέρες των εργασιων.

Για την GROWTHNEST ΑΜΚΕ

Αμπράζη Ελένη