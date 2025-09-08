Από ψαροχώρι σε κοσμοπολίτικο θέρετρο

Η ιστορία του Sveti Stefan ξεκινά τον 15ο αιώνα, όταν οι ψαράδες της περιοχής το οχύρωσαν για προστασία από πειρατές. Με τον καιρό εξελίχθηκε σε ένα γοητευτικό χωριό με πέτρινα σπίτια και στενά σοκάκια.

Τη δεκαετία του ’60, το ψαροχώρι μεταμορφώθηκε σε πολυτελές θέρετρο. Διάσημοι ηθοποιοί, μοντέλα και μέλη βασιλικών οικογενειών έκαναν διακοπές εδώ – ανάμεσά τους η Σοφία Λόρεν, η Μέριλιν Μονρόε και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Έτσι, το μικρό νησάκι του Μαυροβουνίου έγινε σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουρισμό.

Η εμπειρία σήμερα

Σήμερα, το μεγαλύτερο τμήμα του Sveti Stefan λειτουργεί ως exclusive resort υψηλής αισθητικής, όμως οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν την εικόνα του από την ακτή ή να κολυμπήσουν στις δύο παραλίες που το περιβάλλουν – μία δημόσια και μία ιδιωτική.

Η αντίθεση ανάμεσα στα πέτρινα σπίτια, τα κεραμιδί στέγαστρα και τα γαλαζοπράσινα νερά δημιουργεί μια εικόνα που χαράζεται στη μνήμη. Από τον παραλιακό δρόμο ή από ψηλά, η θέα είναι απλά μαγευτική.

Το Sveti Stefan είναι μια ζωντανή ιστορία που συνεχίζει να μαγεύει τον ταξιδιώτη και μια εμπειρία που αξίζει να αποτυπωθεί σε κάθε ταξιδιωτικό ημερολόγιο.

Travel Tip: Το ηλιοβασίλεμα είναι η καλύτερη στιγμή για φωτογραφίες. Οι χρυσαφένιες αντανακλάσεις φωτίζουν τις στέγες και το γαλάζιο της Αδριατικής, δημιουργώντας ένα σκηνικό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ.

Πώς θα φτάσεις

Το Sveti Stefan βρίσκεται μόλις 9 χλμ. από την Μπουντβά, με εύκολη πρόσβαση οδικώς. Η διαδρομή κατά μήκος της ακτογραμμής είναι από μόνη της μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη εικόνες με απέραντο γαλάζιο και μικρά παραθαλάσσια χωριά.