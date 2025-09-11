Συμβουλές για παιδιά που ξεκινούν τη σχολική χρονιά από την οπτική γωνία της Ψυχολόγου MSc κα Γεωργία Γκοβίνα του Ψυχιατρικού Τμήματός Υγείας του Νοσοκομείου Τρικάλων αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.
- Δημιουργήστε σταθερή ρουτίνα
Η συνέπεια προσφέρει στα παιδιά αίσθημα ασφάλειας. Ξεκινήστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων να καθιερώνετε σταθερές ώρες ύπνου και πρωινού ξυπνήματος, ώστε η μετάβαση να γίνει σταδιακά και ομαλά.
- Ενισχύστε την αυτονομία
Ενθαρρύνετε το παιδί να αναλάβει μικρές ευθύνες, όπως να ετοιμάσει την τσάντα του ή να διαλέξει τα ρούχα του. Η αίσθηση ελέγχου και συμμετοχής ενισχύει την αυτοπεποίθησή του.
- Μιλήστε θετικά για το σχολείο
Η στάση των γονιών επηρεάζει άμεσα την αντίληψη του παιδιού για το σχολείο. Μοιραστείτε θετικές εμπειρίες από τα δικά σας μαθητικά χρόνια και δείξτε ενθουσιασμό για τη νέα αρχή.
- Ακούστε τους φόβους του
Αφήστε χώρο στο παιδί να εκφράσει τους προβληματισμούς του. Αντί να απορρίπτετε τις ανησυχίες του («Μην ανησυχείς»), προτιμήστε εκφράσεις ενσυναίσθησης, όπως:
«Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Θες να μου πεις περισσότερα;»
- Καλλιεργήστε κοινωνικές δεξιότητες
Μέσα από απλά παιχνίδια ρόλων, εξασκηθείτε σε βασικές κοινωνικές συμπεριφορές: πώς να χαιρετά, να ζητά βοήθεια ή να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για πιο εσωστρεφή ή ντροπαλά παιδιά.
Για παράδειγμα, μπορείτε να παίξετε το “σχολείο” στο σπίτι, με εσάς στον ρόλο του δασκάλου και το παιδί στον ρόλο του μαθητή. Εξασκηθείτε σε φράσεις όπως: «Καλημέρα, κυρία!», «Μπορώ να πάω τουαλέτα;» ή «Μπορείς να παίξεις μαζί μου;». Αυτό βοηθά το παιδί να νιώσει προετοιμασμένο και ασφαλές όταν βρεθεί σε πραγματικές καταστάσεις.
- Εστιάστε στην προσπάθεια, όχι μόνο στο αποτέλεσμα
Επιβραβεύστε την προσπάθεια και την πρόοδο — ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι άψογο. Αυτό ενισχύει την εσωτερική παρακίνηση και την επιμονή.
- Μειώστε το άγχος αποχωρισμού
Για τα μικρότερα παιδιά, η πρώτη επαφή με το σχολείο μπορεί να είναι δύσκολη. Διατηρήστε θετική και σταθερή στάση κατά την αποχώρηση, με σαφές μήνυμα:
«Είσαι ασφαλής εδώ. Θα έρθω να σε πάρω.»
- Διαμορφώστε έναν κατάλληλο χώρο μελέτης
Ένας ήσυχος, καθαρός και οργανωμένος χώρος στο σπίτι διευκολύνει τη συγκέντρωση και την υιοθέτηση καλών συνηθειών μελέτης.
- Συνδεθείτε συναισθηματικά
Αντί για την ερώτηση «Τι έκανες στο σχολείο;», προτιμήστε «Πώς ένιωσες σήμερα;». Έτσι ενισχύεται η επικοινωνία και η συναισθηματική σύνδεση.
- Διδάξτε προσαρμοστικότητα
Μάθετε στο παιδί πως είναι φυσιολογικό να κάνει λάθη, να αλλάζει σχέδια ή να μη τα καταφέρνει πάντα. Η ευελιξία είναι βασική δεξιότητα ζωής και καλλιεργείται από μικρή ηλικία.
Η συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι καθοριστική για την ψυχική τους ευημερία και την ομαλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Με στήριξη, συνέπεια και ενσυναίσθηση, η επιστροφή στα θρανία μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη και ενθαρρυντική εμπειρία.
Υποστήριξη και Συμβουλευτική για Γονείς
Η σωστή καθοδήγηση και η ψυχολογική ενδυνάμωση των γονέων αποτελούν βασικό πυλώνα για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες ή επιθυμείτε καθοδήγηση σχετικά με την ψυχική υγεία και συμπεριφορά του παιδιού σας, μπορείτε να απευθυνθείτε υποστηρικτικά και συμβουλευτικά στο:
Ψυχιατρικό Τμήμα – Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Τρικάλων
Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Διεύθυνση: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα
Τηλέφωνο: 24313 50204 – 719 -628
Το εξειδικευμένο Ιατρικό και Επιστημονικό προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για ραντεβού και περαιτέρω υποστήριξη.
