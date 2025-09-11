Συμβουλές για παιδιά που ξεκινούν τη σχολική χρονιά από την οπτική γωνία της Ψυχολόγου MSc κα Γεωργία Γκοβίνα του Ψυχιατρικού Τμήματός Υγείας του Νοσοκομείου Τρικάλων αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας.

Δημιουργήστε σταθερή ρουτίνα

Η συνέπεια προσφέρει στα παιδιά αίσθημα ασφάλειας. Ξεκινήστε λίγες ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων να καθιερώνετε σταθερές ώρες ύπνου και πρωινού ξυπνήματος, ώστε η μετάβαση να γίνει σταδιακά και ομαλά.

Ενισχύστε την αυτονομία

Ενθαρρύνετε το παιδί να αναλάβει μικρές ευθύνες, όπως να ετοιμάσει την τσάντα του ή να διαλέξει τα ρούχα του. Η αίσθηση ελέγχου και συμμετοχής ενισχύει την αυτοπεποίθησή του.

Μιλήστε θετικά για το σχολείο

Η στάση των γονιών επηρεάζει άμεσα την αντίληψη του παιδιού για το σχολείο. Μοιραστείτε θετικές εμπειρίες από τα δικά σας μαθητικά χρόνια και δείξτε ενθουσιασμό για τη νέα αρχή.

Ακούστε τους φόβους του

Αφήστε χώρο στο παιδί να εκφράσει τους προβληματισμούς του. Αντί να απορρίπτετε τις ανησυχίες του («Μην ανησυχείς»), προτιμήστε εκφράσεις ενσυναίσθησης, όπως:

«Καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Θες να μου πεις περισσότερα;»

Καλλιεργήστε κοινωνικές δεξιότητες

Μέσα από απλά παιχνίδια ρόλων, εξασκηθείτε σε βασικές κοινωνικές συμπεριφορές: πώς να χαιρετά, να ζητά βοήθεια ή να συμμετέχει σε μια συζήτηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για πιο εσωστρεφή ή ντροπαλά παιδιά.

Για παράδειγμα, μπορείτε να παίξετε το “σχολείο” στο σπίτι, με εσάς στον ρόλο του δασκάλου και το παιδί στον ρόλο του μαθητή. Εξασκηθείτε σε φράσεις όπως: «Καλημέρα, κυρία!», «Μπορώ να πάω τουαλέτα;» ή «Μπορείς να παίξεις μαζί μου;». Αυτό βοηθά το παιδί να νιώσει προετοιμασμένο και ασφαλές όταν βρεθεί σε πραγματικές καταστάσεις.

Εστιάστε στην προσπάθεια, όχι μόνο στο αποτέλεσμα

Επιβραβεύστε την προσπάθεια και την πρόοδο — ακόμη κι αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι άψογο. Αυτό ενισχύει την εσωτερική παρακίνηση και την επιμονή.

Μειώστε το άγχος αποχωρισμού

Για τα μικρότερα παιδιά, η πρώτη επαφή με το σχολείο μπορεί να είναι δύσκολη. Διατηρήστε θετική και σταθερή στάση κατά την αποχώρηση, με σαφές μήνυμα:

«Είσαι ασφαλής εδώ. Θα έρθω να σε πάρω.»

Διαμορφώστε έναν κατάλληλο χώρο μελέτης

Ένας ήσυχος, καθαρός και οργανωμένος χώρος στο σπίτι διευκολύνει τη συγκέντρωση και την υιοθέτηση καλών συνηθειών μελέτης.

Συνδεθείτε συναισθηματικά

Αντί για την ερώτηση «Τι έκανες στο σχολείο;», προτιμήστε «Πώς ένιωσες σήμερα;». Έτσι ενισχύεται η επικοινωνία και η συναισθηματική σύνδεση.

Διδάξτε προσαρμοστικότητα

Μάθετε στο παιδί πως είναι φυσιολογικό να κάνει λάθη, να αλλάζει σχέδια ή να μη τα καταφέρνει πάντα. Η ευελιξία είναι βασική δεξιότητα ζωής και καλλιεργείται από μικρή ηλικία.

Η συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι καθοριστική για την ψυχική τους ευημερία και την ομαλή προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Με στήριξη, συνέπεια και ενσυναίσθηση, η επιστροφή στα θρανία μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη και ενθαρρυντική εμπειρία.

Υποστήριξη και Συμβουλευτική για Γονείς

Η σωστή καθοδήγηση και η ψυχολογική ενδυνάμωση των γονέων αποτελούν βασικό πυλώνα για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες ή επιθυμείτε καθοδήγηση σχετικά με την ψυχική υγεία και συμπεριφορά του παιδιού σας, μπορείτε να απευθυνθείτε υποστηρικτικά και συμβουλευτικά στο:

Ψυχιατρικό Τμήμα – Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Τρικάλων

Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων Διεύθυνση: Καρδίτσης 56, ΤΚ 42100, Τρίκαλα

Τηλέφωνο: 24313 50204 – 719 -628

Το εξειδικευμένο Ιατρικό και Επιστημονικό προσωπικό είναι στη διάθεσή σας για ραντεβού και περαιτέρω υποστήριξη.