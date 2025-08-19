Στα 81,5 χρόνια διαμορφώνεται το μέσο προσδόκιμο ζωής στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2023. Ο δείκτης αυτός είναι χαμηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο (81,8 έτη) και κατατάσσει τη Θεσσαλία σε ενδιάμεση θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Αναλυτικά, οι γυναίκες στη Θεσσαλία έχουν μέσο προσδόκιμο ζωής τα 84,2 έτη, ενώ οι άνδρες μόλις 78,9 έτη, μια διαφορά που φτάνει τα 5,3 χρόνια.

Πίσω από Ήπειρο και Βόρειο Αιγαίο

Την κορυφή της λίστας καταλαμβάνει το Βόρειο Αιγαίο (83,8) και η Ήπειρος (83,7), με τα υψηλότερα ποσοστά μακροζωίας. Στον αντίποδα, η Ανατολική Μακεδονία εμφανίζει το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής στη χώρα, με 80,7 χρόνια.

Η Θεσσαλία, μαζί με τον Πελοπόννησο (81,5), βρίσκεται πιο κοντά στον εθνικό μέσο όρο, χωρίς όμως να καταφέρνει να ξεπεράσει τις πιο «μακρόβιες» περιοχές.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη Θεσσαλία

Η υστέρηση της Θεσσαλίας σε σχέση με άλλες περιοχές δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με ειδικούς, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι:

Ρύπανση και περιβαλλοντικοί παράγοντες : Στον Βόλο, για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει καταγραφεί σε επικίνδυνα επίπεδα, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

: Στον Βόλο, για παράδειγμα, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει καταγραφεί σε επικίνδυνα επίπεδα, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τρόπος ζωής : Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η υποχώρηση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής πλήττουν κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό.

: Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η υποχώρηση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής πλήττουν κυρίως τον ανδρικό πληθυσμό. Υγεία και πρόσβαση σε υπηρεσίες: Σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλίας παρατηρείται άνιση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

«Καμπανάκι» για τον ανδρικό πληθυσμό

Η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες στη Θεσσαλία (78,9 έναντι 84,2) προβληματίζει. Οι άνδρες πεθαίνουν νωρίτερα, κυρίως λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων, καρκίνων και επιβαρυντικών συνηθειών, κάτι που καταγράφεται και σε διεθνές επίπεδο αλλά στη Θεσσαλία φαίνεται πιο έντονο.

Τι δείχνει η μεγάλη εικόνα

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (73,4 έτη κατά τον ΠΟΥ), αλλά υπολείπεται των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, όπου η μακροζωία ξεπερνά τα 84 χρόνια.

Η Θεσσαλία χρειάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις: καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική, ενίσχυση της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά και προγράμματα ευαισθητοποίησης για υγιεινές συνήθειες.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, «η μακροζωία δεν είναι μόνο ζήτημα ετών, αλλά ποιότητας ζωής. Και η Θεσσαλία μπορεί να κερδίσει αυτό το στοίχημα».