Ακόμη ένα περιστατικό που ανέδειξε τη σημασία της ετοιμότητας και της εξειδικευμένης γνώσης των εθελοντών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων (ΛΕΔ) Μαγνησίας σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως έκανε γνωστό ο επικεφαλής της ΛΕΔ, Βασίλης Ηλιόπουλος, κλήθηκε από τη χειρουργό του νοσοκομείου να επέμβει για την αφαίρεση ατσάλινου δακτυλιδιού από το δάχτυλο ασθενούς. Το δαχτυλίδι είχε προκαλέσει σοβαρή πίεση, εμποδίζοντας την ομαλή κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την άμεση επέμβαση.

Με εξειδικευμένα εργαλεία και τη συνδυασμένη εμπειρία του διασώστη αλλά και του χρυσοχόου, ο κ. Ηλιόπουλος κατάφερε να κόψει και να αφαιρέσει το δαχτυλίδι με ασφάλεια, αποτρέποντας ενδεχόμενες επιπλοκές για τον ασθενή.

«Ακόμη μια φορά ο συνδυασμός διασώστη και χρυσοχόου αποδείχθηκε χρήσιμος» τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΛΕΔ Μαγνησίας, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να φαίνονται μικρές, αλλά συχνά αποτρέπουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ΛΕΔ Μαγνησίας συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, αποδεικνύοντας ότι ο εθελοντισμός, η τεχνογνωσία και η συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές είναι πολύτιμοι σύμμαχοι σε απρόοπτα περιστατικά.

