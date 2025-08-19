Κλέφτης λόγω… υπογλυκαιμίας μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών χαπιών, δήλωσε κατηγορούμενος που τρύπωσε σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων για να κλέψει μπισκότα και παγωτά. Ο ίδιος φέρεται να επέστρεψε στο κατάστημα σχεδόν δώδεκα ώρες αργότερα για να κλέψει και εργαλεία που βρίσκονταν στον χώρο, όμως έπεσε στα χέρια αστυνομικών.

Τις κινήσεις του 43χρονου στον υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο, στην αυλή καταστήματος εμπορίας τροφίμων στην περιοχή της Νεάπολης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρισκόταν στο σπίτι του όταν λίγο μετά τα μεσάνυκτα του Δεκαπενταύγουστου προς Σάββατο ξημερώματα, διαπίστωσε μέσω κάμερας, κίνηση στην αυλή της επιχείρησής του.

Μέσα από την οθόνη διέκρινε έναν άντρα με μαύρη μπλούζα να προσπαθεί να κρυφτεί στον χώρο και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη επ’ αυτοφώρω.

«Μας είπε ότι… πείνασε», περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου αστυνομικός που κατέθεσε ως μάρτυρας, για τη δικαιολογία που επικαλέστηκε ο δράστης. Ο αστυνομικός κατέθεσε επίσης ότι ο 43χρονος συνελήφθη τη δεύτερη φορά που επιχείρησε να μπει στην επιχείρηση για να κλέψει εργαλεία, σχεδόν δώδεκα ώρες μετά την πρώτη έφοδο του δράστη.

«Είχα πάρει πολλά ναρκωτικά χάπια και ήθελα να φάω. Μπήκα για να πάρω μπισκότα και παγωτά», είπε στην απολογία του ο 43χρονος, δηλώνοντας μετανιωμένος. Ο ίδιος φέρεται να εργαζόταν παλιότερα στην επιχείρηση και να γνώριζε τα κατατόπια. «Όταν συνήλθα, κατάλαβα τι βλακεία πήγα να κάνω. Πήγα να αδικήσω αυτόν τον άνθρωπο», έλεγε ισχυριζόμενος ότι μπήκε μόνο μία φορά στο μαγαζί για να πάρει γλυκίσματα. «Δεν θυμάμαι κάτι άλλο», ανέφερε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για το αδίκημα της κλοπής κατ’ εξακολούθηση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών και χρηματική ποινή 600 ευρώ.