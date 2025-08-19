Ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της δράσης φιλαναγνωσίας «Παίζω, ισορροπώ και μαθαίνω στο επιτραπέζιο παιχνίδι», αφήνοντας στους μικρούς μας φίλους πολύτιμες εμπειρίες και δυνατές στιγμές μάθησης μέσα από το παιχνίδι.

Σε ένα σκηνικό γεμάτο χρώματα, κίνηση και φαντασία, τα παιδιά γνώρισαν ξανά κλασσικά επιτραπέζια παιχνίδια, όπως το Twister και το Φιδάκι, και τα αξιοποίησαν με διάφορους τρόπους που τους βοήθησαν να καλλιεργήσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, τους ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση και ενδυνάμωσαν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Μέσα από στρατηγικές κινήσεις, ισορροπίες αλλά και συναισθηματικές ανατροπές, τα παιδιά ανακάλυψαν πως η μάθηση μπορεί να είναι συναρπαστική όσο και διασκεδαστική.

Η επόμενη μας δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 12 μ.μ. με τίτλο: «Βιβλιοντετέκτιβ: Το κόμικ: “Η πόλη με τις χρυσές σκεπές” μπερδεύτηκε!».