Μια ιδιαίτερα ουσιαστική και ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, από το Παράρτημα Τρικάλων της Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Η ημερίδα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, με εισηγήσεις που κάλυψαν τόσο ιατρικά θέματα όσο και ζητήματα κοινωνικής στήριξης των ασθενών.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους Τρικαλινών, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» για να ενημερωθούν γύρω από κρίσιμα ζητήματα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρκίνου, αλλά και για τα δικαιώματα και τη στήριξη των ασθενών.

Οι ομιλίες

Το πρόγραμμα άνοιξε με την τοποθέτηση της Μαρίας Παπανικολάου, νοσηλεύτριας και υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τις παροχές και τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται οι καρκινοπαθείς.

Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος Β. Κοτρώνης, MD, PhD Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος, αναφέρθηκε στην πρόληψη των γυναικολογικών καρκίνων, στέλνοντας το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι «και όμως, γίνεται».

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η εισήγηση της Μαρίας Καναρά, Διευθύντριας Τμήματος Μαστού του ΓΝ Τρικάλων και Προέδρου του Παραρτήματος Τρικάλων της Αντικαρκινικής Εταιρείας, η οποία μίλησε με συγκινητικό τρόπο για τον καρκίνο του μαστού, υπογραμμίζοντας ότι «η πρόληψη και η ενημέρωση σώζουν ζωές».

Τη συζήτηση συντόνισε η Μαρία Μούκα, Διευθύντρια του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΓΝ Τρικάλων και μέλος του Δ.Σ. της Αντικαρκινικής.

Παρουσίες και κλίμα

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, άνθρωποι της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, αλλά και πολλές γυναίκες που στηρίζουν ενεργά τις δράσεις της Αντικαρκινικής Τρικάλων.

Μήνυμα ζωής

Όλοι οι ομιλητές τόνισαν πως ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος όταν υπάρχει πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και ψυχοκοινωνική στήριξη. Παράλληλα, αναδείχθηκε η διαρκής προσπάθεια της Αντικαρκινικής Εταιρείας Τρικάλων να ενημερώνει, να στηρίζει και να δίνει δύναμη σε ασθενείς και οικογένειες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι η γνώση είναι δύναμη και η πρόληψη είναι το πολυτιμότερο όπλο απέναντι στον καρκίνο.