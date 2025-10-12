Μια δυναμική εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη έκανε η 18χρονη Επιστήμη Μπέκου από τον Βόλο στο χθεσινό επεισόδιο του «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, κερδίζοντας το κοινό αλλά και δύο από τους coaches.

Η νεαρή Βολιώτισσα, με εκφραστικότητα, σκηνική παρουσία και καθαρή φωνή, κατάφερε να κάνει τόσο την Έλενα Παπαρίζου όσο και τον Πάνο Μουζουράκη να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν τις καρέκλες τους, διεκδικώντας την ομάδα της.

Μετά την ερμηνεία της, οι coaches δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, σχολιάζοντας θετικά τη φωνητική της ωριμότητα παρά το νεαρό της ηλικίας της. Η Επιστήμη Μπέκου, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τους κριτές για τα λόγια τους και τελικά επέλεξε να συνεχίσει στο μουσικό ταξίδι της με coach τον Πάνο Μουζουράκη.