Όταν ήταν μικρή και την ρωτούσαν τι ήθελε να γίνει, δεν ήξερε τι να απαντήσει, αλλά έλεγε με αυτοπεποίθηση και άγνοια: διάσημη και πλούσια. Σήμερα, η Λαρισαία (από το Ζάππειο), Λίλια Τσιγάρα δεν ξέρει αν γίνει διάσημη και πλούσια, αλλά είναι σίγουρη ότι βαδίζει στον δρόμο των ονείρων της. Μέσα από αστεία βίντεο στα social media, παραστάσεις στα stand up comedy, θεατρικό και πεζό λόγο, έχει βρει ένα δικό της τρόπο να αφηγείται και να μοιράζεται ιστορίες.

Έγινε γνωστή μέσα από τα αστεία της βίντεο με λαρισαϊκή προφορά. Παρότι σπούδασε χρηματοοικονομικά και λογιστική και εργάστηκε για χρόνια σε λογιστικά γραφεία και στην εξυπηρέτηση πελατών, αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να ακολουθήσει το πάθος για την κωμωδία και την συγγραφή.

Στο θέατρο και τη συγγραφή, έχει διακριθεί με πρώτό βραβείο μονολόγου επί σκηνής και με πρώτο βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου.

Σήμερα εμφανίζεται σε stand up comedies ανά την Ελλάδα και εργάζεται ως υπεύθυνη επικοινωνίας και εκδόσεων σε εκδοτικό οίκο, ενώ συνεργάζεται και ως σεναριογράφος με γνωστούς youtuber και influencers.

Συνεχίζει επίσης, να πλάθει ιστορίες που γεφυρώνουν το χιούμορ με την καθημερινότητα μια κάποιες φορές και με τα χρηματοοικονομικά που σπούδασε.

Στόχος της είναι να αποδείξει στον εαυτό της αλλά και σε ανθρώπους που την ακολουθούν ότι ακόμα και αν ένας άνθρωπος ζει στην επαρχία μπορεί να κάνει αυτό που αγαπά στην τέχνη, αλλά και γενικά. Και κυρίως να πετύχει.

Από τις πλημμύρες του Daniel, καθώς είχε πλημμυρίσει το σπίτι της, όπως ανέφερε η ίδια στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωΐαν σε είδον», πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να αλλάξει τη ζωή της. Έτσι ξεκίνησε ένας νέος κύκλος…

Δείτε το βίντεο: