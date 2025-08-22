Αντί για στολίδι, εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει το καινούριο σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Το νερό έχει ήδη πρασινίσει, δίνοντας την αίσθηση βρωμιάς και αδιαφορίας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά που παραδόθηκε σε χρήση.

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της Δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για έργο που «προσβάλει την πόλη». Όπως τονίζει ο επικεφαλής Γιώργος Ηλιάδης:

«Η Δημοτική Αρχή δείχνει να ενδιαφέρεται μόνο για κορδέλες, εγκαίνια και φωτογραφίες. Από φροντίδα και ουσία, μηδέν. Δεν μπορείς να παραδίδεις σήμερα ένα έργο και αύριο να μοιάζει παρατημένο».

Η αντιπολίτευση επισημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους, και η εικόνα αυτή αποδεικνύει «πλήρη ανικανότητα» στη διαχείριση ακόμη και ενός απλού σιντριβανιού. «Αν δεν μπορούν να συντηρήσουν ούτε αυτό, πώς θα διαχειριστούν σοβαρότερα ζητήματα της πόλης;» διερωτάται ο κ. Ηλιάδης.