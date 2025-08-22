Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, όταν ένας εργάτης, πατέρας δύο παιδιών, τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από ηλεκτροπληξία που υπέστη την ώρα της εργασίας του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από ρεύμα υψηλής τάσης, περίπου 20.000 volt, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση μέσα στο εργοστάσιο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον εργαζόμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος των τραυμάτων του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ερευνώνται, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.