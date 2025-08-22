Η ομάδα μας καλωσορίζει τον Απόστολο Κουτσιόγκουλο στο ρόστερ της νέας σεζόν!

Με ύψος 1,93μ. και θέση τον shooting guard, ο Απόστολος έχει περάσει από ομάδες όπως ο Απόλλων Καρδίτσας, ο ΑΣΚ (εφηβικό), οι Σοφάδες και ο Παλαμάς, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες.

Πρόκειται για έναν δυναμικό αθλητή, με την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο παρκέ. Ένα από τα ταλέντα της Θεσσαλίας, που ξεχωρίζει τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, δίνοντας ενέργεια και λύσεις σε κάθε παιχνίδι.

Η οικογένεια της ΑΕΤ του εύχεται μια γεμάτη χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!