Την 31η Αυγούστου 2025, με ώρα έναρξης 17:00, θα γίνουν δράσεις για παιδιά με τον μαγικό παιχνιδότοπο της φαντασίας, με εργαστήρι ζωγραφικής, Circus Work Shop, Bubble Show και παράλληλες δράσεις δρώμενα.

Μετά το τέλος των εργαστηρίων και των παιχνιδιών, θα ακολουθήσει μία πρωτότυπη παράσταση θεάτρου δρόμου, από την ομάδα «Teatro-Theama», που συνδυάζει θέατρο, χορό, παντομίμα, τσιρκοειδή «gang» και ήχο-παιχνίδια, σ’ ένα πραγματικό Πανηγύρι Χρωμάτων και Φαντασίας.

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μέρα γεμάτη φαντασία, δημιουργία και χαρά που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!