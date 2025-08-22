Ένας οπαδός της ΑΕΚ από τη Θεσσαλία ξεκίνησε χθες με τη μηχανή του για τις Βρυξέλλες και το γήπεδο Κόνσταν Φάντεν Στόκ, όπου εκεί την Πέμπτη στα πλαίσια των play-off του Conference league η ΑΕΚ κοντράρεται με την Άντερλεχτ.

Το παράτολμο εγχείρημα του αφορά μία απόσταση γύρω στα 2.467χλμ. μέσω των συνοριακού σταθμού των Ευζώνων και ενδιάμεσες περιοχές διαδοχικά Σκόπια, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία, Αυστρία, Νυρεμβέργη, Φρανκφούρτη(Γερμανία)… Βέλγιο.

Πηγή: Εκτός έδρας fb