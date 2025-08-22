Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ανακοίνωσε το κλείσιμο οκτώ σχολικών μονάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων λόγω έλλειψης μαθητών. Συγκεκριμένα διακόπτουν τη λειτουργία τους τέσσερα δημοτικά σχολεία και τέσσερα νηπιαγωγεία.

Το γεγονός αυτό είναι άλλο ενα ανησυχητικό σύμπτωμα του ευρύτερου φαινομένου της πληθυσμιακής συρρίκνωσης που πλήττει την ελληνική επαρχία. Η μείωση των γεννήσεων, η εγκατάλειψη των χωριών από νέες οικογένειες και η συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα οδηγούν στην ερήμωση ολόκληρων περιοχών. Το κλείσιμο σχολείων, που αποτελούν θεμελιώδη κύτταρα των τοπικών κοινωνιών, όχι μόνο στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα να μορφωθούν στον τόπο τους, αλλά επιταχύνει τον φαύλο κύκλο της εγκατάλειψης και της κοινωνικής αποδυνάμωσης.

Η πολιτεία καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες όπως:

– Να εξετάσει την αναστολή του κλεισίματος των σχολείων

– Να θεσπίσει κίνητρα για νέες οικογένειες ώστε να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην επαρχία

– Να ενισχύσει με πόρους και υποδομές τα σχολεία μικρών κοινοτήτων αξιοποιώντας σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία .

– Να χαράξει μια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος που θα συνδέει την παιδεία με την περιφερειακή ανάπτυξη .

Για το Κίνημα Δημοκρατίας η εκπαίδευση δεν είναι απλώς δημόσιο αγαθό είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά με αριθμούς, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική και η εθνική της διάσταση .

Το κλείσιμο των σχολείων στην επαρχία δεν μπορεί να είναι η «λύση ανάγκης». Επιβάλλεται μια άμεση συντονισμένη και μακροπρόθεσμη απάντηση.