Ανείπωτη θλίψη και οργή έχει σκορπίσει στον Βόλο η άγρια δολοφονία μιας 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία ξεψύχησε το μεσημέρι της Παρασκευής 22 Αυγούστου στα χέρια του ίδιου της του συζύγου. Ο 40χρονος οικοδόμος, με αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι, αφαίρεσε τη ζωή της γυναίκας του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, ηλικίας από 5 έως 18 ετών, βυθίζοντας μια ολόκληρη πόλη στο πένθος.

Η άτυχη μητέρα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα της οικογένειας στην οδό Κωνσταντά. Ο άνδρας την καταδίωξε, κατέβηκε τις σκάλες και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί, την τραυμάτισε ξανά, ρίχνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, ενώ η γυναίκα είχε πέσει πάνω στην τζαμαρία που θρυμματίστηκε. Η εικόνα που αντίκρισαν τα παιδιά του ζευγαριού ήταν εφιαλτική – ένα από αυτά, σε κατάσταση σοκ, φέρεται να ψέλλισε στους αστυνομικούς: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι».

Αφού άφησε πίσω του το ματωμένο κορμί της γυναίκας του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος. Από εκείνη τη στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί αποσβολωμένη τις εξελίξεις. Κανείς δεν περίμενε ότι η οικογένεια θα βυθιστεί σε μια τέτοια τραγωδία, καθώς δεν είχε καταγραφεί στο παρελθόν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η φρικτή γυναικοκτονία συγκλονίζει ολόκληρη τη Μαγνησία, με την κοινωνία να αναζητά απαντήσεις για το νέο έγκλημα που αφήνει πίσω του τέσσερα παιδιά ορφανά από μητέρα και με μια ανεξίτηλη ψυχική πληγή.