Συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και νησιά σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας δράσης υπέρ του παλαιστινιακού λαού και ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα.

Στην Καλαμπάκα, η συγκέντρωση έλαβε χώρα απέναντι από το Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης, με τη συμμετοχή πολιτών που ύψωσαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό με μηνύματα αλληλεγγύης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα συμπαράστασης. Στη συνέχεια, ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ελευθερίας της Παλαιστίνης.

Την πρωτοβουλία για τη σημερινή ημέρα δράσης, με το σύνθημα «NOT IN OUR LAND – NOT IN OUR NAME», ανέλαβε το ελληνικό τμήμα του March to Gaza, σε συνεργασία με το BDS και την Παλαιστινιακή Παροικία στην Ελλάδα.

Οι εικόνες με φόντο τα επιβλητικά Μετέωρα έδωσαν έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκέντρωση, τονίζοντας την παγκόσμια διάσταση του αιτήματος για ειρήνη και δικαιοσύνη.