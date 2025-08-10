Το άνοιγμα των εκκοκκιστηρίων σε ένα περίπου μήνα θα βρει τους αγρότες βαμβακοπαραγωγούς στη Θεσσαλία με τιμές απρόσμενα χαμηλές και αυτό φέρνει μια γενικευμένη απογοήτευση στον κάμπο για την καλλιέργεια που αποτέλεσε σημείο ανάπτυξης και ευημερίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Με τη διεθνή τιμή έπειτα από αναγωγή στο σύσπορο κάτω από τα 50 λεπτά το κιλό και τις προσφερόμενες πραγματικές τιμές στην πύλη, αν άνοιγαν αύριο τα εκκοκκιστήρια, γύρω στα 40 λεπτά, είναι προφανές ότι η καλλιέργεια με το αυξημένο κόστος παραγωγής τα τελευταία χρόνια λόγω και της έλλειψης νερού καθίσταται ασύμφορη στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας.

Οι βαμβακοπαραγωγοί που φέτος στον κάμπο πέρασαν “διά πυρός και σιδήρου” λόγω της προβληματικής άρδευσης και έμειναν πιστοί στην καλλιέργεια, μειώθηκαν και αυτό συμβαίνει χρόνο με το χρόνο γεγονός που προβληματίζει για το μέλλον του βαμβακιού ακόμη και αν από το 2028 θα υπάρξει μια γενναία αύξηση στη συνδεδεμένη με επιπλέον 20 ευρώ το στρέμμα (από τα σημερινά 73 στα 93 ευρώ).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το βαμβάκι διαπραγματεύτηκαν περίπου στα 67,38 σεντς ανά λίβρα, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του Ιουλίου.

Σε αυτό βοηθάει το ασθενέστερο δολάριο και η άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου, τονίζει στον ΑγροΤύπο ότι οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Τα 67,38 σεντς ανά λίβρα δίνουν μια τιμή για το εκκοκκισμένο βαμβάκι στα 1,27 ευρώ το κιλό.

Για να κάνουμε αναγωγή στο σύσπορο, με μια μέση απόδοση 333 κιλά το στρέµµα και μια τιμή βαμβακόσπορου στα 25 λεπτά, δίνει μια τιμή στα 40 λεπτά το κιλό.

Οι χαµηλές τιµές εκκοκκισµένου καθιστούν ασύµφορες τις προπωλήσεις σύσπορου.

Πάντως αν και ακόμη είναι νωρίς μπορούμε να πούμε ότι φέτος αναμένεται να έχουμε καλές αποδόσεις. Δεν είχαμε προσβολές στην καλλιέργεια και δεν είχαμε τους συνεχόμενους καύσωνες που είχαμε πέρσι.

Μεγάλο πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας αποτελεί η άρδευση. Εκτιμώ ότι είναι πρόβλημα διαχείρισης των υδάτων και όχι ξηρασίας. Φέτος είχαμε βροχοπτώσεις μέχρι τα τέλη Μαΐου. Απλά δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες υποδομές και το νερό φεύγει στην θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), η καλλιεργούμενη έκταση το 2025 ανέρχεται στα 2.233.766 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι η στρεμματική ενίσχυση θα κυμανθεί στα 73,4 ευρώ το στρέμμα.

Στο μεταξύ το USDA στην έκθεσή του για την Παγκόσμια Προσφορά και Ζήτηση Γεωργίας (WASDE), του Ιουλίου 2025, αναφέρει τα νεότερα δεδομένα για την καλλιέργεια βάμβακος.

Για την παραγωγή βαμβακιού των ΗΠΑ για το 2025/26 δείχνει υψηλότερη παραγωγή και τελικά αποθέματα, χαμηλότερα αρχικά αποθέματα και αμετάβλητη κατανάλωση και εισαγωγές σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η πρόβλεψη παραγωγής στις ΗΠΑ αυξάνεται, κατά 600.000 μπάλες, σε σχέση με την πρόβλεψη του Ιουνίου, σε 14,60 εκατομμύρια μπάλες (από 14,41 εκατομμύρια πέρυσι).

Για το 2025/26 προβλέπει ότι η παγκόσμια παραγωγή, η κατανάλωση και τα τελικά αποθέματα αυξάνονται, ενώ το εμπόριο και τα αρχικά αποθέματα μειώνονται. Σύμφωνα με το USDA, η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται κατά 1,43 εκατομμύρια μπάλες, καθώς η καλλιέργεια της Κίνας αυξάνεται κατά 1 εκατομμύριο μπάλες, η καλλιέργεια των ΗΠΑ αυξάνεται κατά 600.000 μπάλες και η καλλιέργεια του Μεξικού αυξάνεται κατά 100.000 μπάλες, γεγονός που αντισταθμίζεται εν μέρει από μειώσεις για το Πακιστάν και την Αίγυπτο.

Η παγκόσμια κατανάλωση αυξάνεται κατά 365.000 μπάλες, με τις αυξήσεις για το Πακιστάν και το Μεξικό να αντισταθμίζονται εν μέρει από μειώσεις για την Ιταλία και τη Γερμανία. Όσον αφορά τις παγκόσμιες εξαγωγές προβλέπει ότι μειώνονται κατά 100.000 μπάλες.

