«Μία ακόμη ουσιαστική μέριμνα για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel», τίθεται σε εφαρμογή», αναφέρει ο Τρικαλινός Βουλευτής, Θανάσης Λιούτας.

Συγκεκριμένα:

«Από 8/8/25 έως 30/9/25 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5222/2025.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε ΔΟΥ, ΚΕΒΕΙΣ ή ΚΕΜΕΦ, για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή παράταση καταβολής μέχρι τις 31/07, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών από την κακοκαιρία «Daniel» (παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 5184/2025). Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα:

– αποπληρωμής σε έως 72 άτοκες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 30 ευρώ),

– αναστολής της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,

– χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,

– αναστολής ποινικών διώξεων για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00».

«Η συγκεκριμένη ρύθμιση έρχεται να διευκολύνει περαιτέρω τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων των συμπολιτών μας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα».

Να σημειωθεί ότι, ο Θανάσης Λιούτας, ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, συμμετέχει ενεργά στις συνεχείς συζητήσεις που πραγματοποιούνται για τα αιτήματα που εκκρεμούν, αλλά και για όσα ανακύπτουν από την πλευρά των πολιτών του Νομού Τρικάλων, εξαιτίας των θεομηνιών «Daniel» και «Elias». Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτει προτάσεις με ξεκάθαρη πάντα τη στόχευση για άμεση, αποτελεσματική, δίκαιη και διαρκή αντιμετώπιση των προβλημάτων των πληγέντων μας.