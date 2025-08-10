Σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή, σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου, ο Μάκης Μίχος, συνταξιούχος φιλόλογος.

Με πολυετή παρουσία στις σχολικές αίθουσες, ο εκλιπών υπήρξε δάσκαλος που ξεχώρισε για τον καινοτόμο τρόπο διδασκαλίας του, εισάγοντας δημιουργικές μεθόδους που ενέπνεαν τους μαθητές του και έκαναν το μάθημα ζωντανό και ενδιαφέρον.

Παράλληλα, η αγάπη του για τον λόγο και την παιδεία τον οδήγησε και στη δημοσιογραφία, με συχνή αρθρογραφία στον τοπικό Τύπο, όπου κατέθετε σκέψεις και απόψεις με ευαισθησία και κριτική ματιά.