Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος της φράουλας ή του οξύρυγχου απόψε όπως την αποθανάτισαν Θεσσαλοί από διάφορα όμορφα σημεία της Θεσσαλίας. Από τον Αγιόκαμπο, από την Κρανιά Ολύμπου. από το χώρο της Δημοτικής πινακοθήκης της Λάρισας και από το Μάραθο του Βόλου.
Από Λεπτοκαρυά Πιερίας
Οι Θεσσαλοί από τα μέρη όπου περνούν τις διακοπές τους θα έχουν την ευκαιρία να απολαύουν τη λαμπρή πανσέληνο του Αυγούστου και σήμερα το βράδυ της Κυριακής
Από Μάραθο Μαγνησίας
Από Αγιόκαμπο Λάρισας
Από Κρανιά Ολύμπου
Χθες βράδυ από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
