Σε μεγάλο κοσμικό γεγονός για τα Τρίκαλα εξελίχθηκε ο γάμος δύο νέων παιδιών Ρομά, του Παναγιώτη Καραχάλιου και της Ταξιαρχούλας Φωτίου, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Κηπάκι.

Στον πιο χλιδάτο και αρχοντικό γάμο της χρονιάς, παραβρέθηκαν πάνω από 1.500 καλεσμένοι, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την πιο ευτυχισμένη στιγμή του νεαρού ζευγαριού.

Η προίκα που συγκέντρωσαν οι νεόνυμφοι από τα δώρα των καλεσμένων ανήλθε στις 98.000 €, ενώ ο πατέρας του γαμπρού προσέφερε στο ζευγάρι το ποσό των 95.000 €, επιβεβαιώνοντας την πολυτέλεια και τη γενναιοδωρία που χαρακτήρισε τη βραδιά.

Το γαμήλιο γλέντι κράτησε μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, με το κέφι, τους χορούς και τα τραγούδια να παραμένουν αμείωτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν μια γιορτή που σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας σχόλια και εντυπώσεις.