Το Σάββατο 9 Αυγούστου, το Anilio Park Festival συνέχισε δυναμικά, με το βουνό να γεμίζει ξανά από χιλιάδες θεατές που ανυπομονούσαν να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα και εκρηκτική ενέργεια.

Η σκηνή άνοιξε με τον Novel 729, που με τα δυνατά beats και τους στίχους του ξεσήκωσε το κοινό από τα πρώτα λεπτά, βάζοντας φωτιά στην ατμόσφαιρα. Ακολούθησε η Νατάσσα Μποφίλιου, χαρίζοντας μια συγκλονιστική εμφάνιση, γεμάτη πάθος και θεατρικότητα, με το πλήθος να τραγουδά κάθε λέξη – κάποιοι κρατώντας και πανό αφιερωμένα στην αγαπημένη τους ερμηνεύτρια.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, ο οποίος με την χαρακτηριστική του ευαισθησία και δύναμη έδεσε το φινάλε μελωδικά, χαρίζοντας στιγμές βαθιάς συγκίνησης. Η φωνή του αντήχησε πάνω στις πλαγιές της Πίνδου, κλείνοντας τη δεύτερη μέρα με τον πιο μαγικό τρόπο.

Το Anilio Park Festival απέδειξε για ακόμη μια φορά πως δεν είναι απλά μια σειρά συναυλιών, αλλά μια εμπειρία που συνδυάζει τη μουσική, τη φύση και την ανθρώπινη επαφή σε ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα.