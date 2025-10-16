Πώς να μιλήσετε σε έναν έφηβο που δεν θέλει να συζητήσει

Η εφηβεία είναι μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, εντάσεις και αναζητήσεις – όχι μόνο για το παιδί αλλά και για τον γονέα.

έφηβο παιδί σας που απομακρύνεται, Το να προσπαθείτε να μιλήσετε με το κλείνεται στον εαυτό του ή απλώς δεν έχει διάθεση για κουβέντα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά ούτε ότι η σχέση σας κλονίζεται. Είναι μια φυσιολογική φάση. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος, η σωστή στιγμή και η σωστή στάση που θα ανοίξει ξανά το κανάλι επικοινωνίας.

Οι γονείς που θέλουν να είναι κοντά στα έφηβα αγόρια τους κάνουν αυτά τα 4 πράγματα

Ακολουθεί ένας οδηγός με αποτελεσματικές στρατηγικές για να εμπλέξετε το έφηβο παιδί σας σε ανοιχτές συζητήσεις χωρίς να τον κάνετε να νιώσει πίεση ή άβολα.

Ποιες είναι οι λόγοι που οι έφηβοι δεν θέλουν να μιλήσουν;

Η κατανόηση των λόγων που κάνουν τον έφηβο να μην θέλει να μιλήσει μαζί σας αποτελεί το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα. Οι πιο συνηθισμένοι περιλαμβάνουν τη δυσκολία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, το άγχος, την ντροπή για τα προβλήματά τους και τον φόβο τους μην τυχόν απογοητεύσουν τους γονείς. Οι έφηβοι επίσης περνούν μια περίοδο όπου επιθυμούν ιδιωτικότητα και ανεξαρτησία κάτι που τους οδηγεί να απομακρύνονται από τους γονείς τους.

Συμβουλές για να μιλήσετε με έναν έφηβο που δεν θέλει να μιλήσει

Σεβαστείτε την ιδιωτικότητά του

Πρέπει πάντα να σεβαστείτε την επιθυμία των εφήβων για ιδιωτικότητα. Σε αυτό το στάδιο της ζωής τους, αναπτύσσουν την ανεξαρτησία τους και δίνοντάς τους τον απαραίτητο χώρο τους βοηθάτε να αισθάνονται εμπιστοσύνη και σεβασμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τους λέτε ότι είστε διαθέσιμοι όποτε χρειάζονται να μιλήσουν.

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης

Όταν οι έφηβοι ξέρουν ότι η ιδιωτικότητά τους είναι σεβαστή, είναι πιο πιθανό να νιώσουν εμπιστοσύνη, πράγμα που βοηθά στη δημιουργία μιας ισχυρότερης σχέσης και πιο ουσιαστικής επικοινωνίας.

Μειωμένη πίεση

Μην τους πιέζετε να μοιραστούν τα πάντα. Μόνο έτσι θα νιώθουν πιο άνετα όταν είναι έτοιμοι να μιλήσουν.

Υποστήριξη

Κάντε σαφές ότι είστε πάντα διαθέσιμοι για οτιδήποτε χρειαστούν, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας και διαθεσιμότητας χωρίς να είστε παρεμβατικοί.

Σχέσεις γονέων – εφήβων: Υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους;

Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις όταν ξεκινάτε συζητήσεις

Αποφύγετε τις ερωτήσεις που οδηγούν σε απαντήσεις “ναι” ή “όχι”. Ένας καλός τρόπος είναι να ρωτήσετε για τα ενδιαφέροντά τους. Αυτές οι ερωτήσεις επιτρέπουν στους εφήβους να εκφραστούν πιο ελεύθερα χωρίς να νιώθουν ότι τους ανακρίνετε.

Ερωτήσεις που ενθαρρύνουν τον διάλογο: Ανοιχτές ερωτήσεις, όπως “Πώς ήταν η μέρα σου;” ή “Τι σκέφτεσαι για…;” επιτρέπουν μια πιο εκτεταμένη συζήτηση. Προσέξτε να μην είναι οι ερωτήσεις κοφτές, γιατί το πιθανότερο είναι να λάβετε μονολεκτική απάντηση.

Ερωτήσεις που δείχνουν ενδιαφέρον: Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν γνήσιο ενδιαφέρον για τις σκέψεις και τα συναισθήματα του εφήβου, δημιουργώντας ένα καλύτερο περιβάλλον για συνομιλία. Αν γνωρίζετε ότι ο έφηβος ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο τηλεοπτικό σόου ή χόμπι σκεφτείτε να μάθετε ορισμένα πράγματα και να μιλήσετε γι’ αυτά μαζί του.

Αποφύγετε την ανάκριση: Οι ανοιχτές ερωτήσεις φαίνονται λιγότερο σαν ανάκριση και περισσότερο σαν φυσική συζήτηση κι αυτό αρέσει στην πλειοψηφία των εφήβων.

Επιλέξτε κοινές δραστηριότητες για να διευκολύνετε τη συζήτηση

Συμμετέχοντας σε κοινές δραστηριότητες, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα άνετο περιβάλλον για τον έφηβο να ανοιχτεί. Για παράδειγμα, πηγαίνοντας μια βόλτα ή συμμετέχοντας σε ένα κοινό χόμπι μπορεί να νιώσει λιγότερη πίεση να ξεκινήσει μια συζήτηση.

Η δραστηριότητα αποσπά την προσοχή από την ένταση της συζήτησης, κάνοντας τους εφήβους να νιώθουν πιο άνετα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως να παίζετε ένα βιντεοπαιχνίδι, να πάτε για παγωτό, για ψώνια ή απλά για περπάτημα.

5+1 tips για να ξεκινήσετε συζήτηση με το έφηβο παιδί σας

Επικοινωνήστε με τον δικό τους τρόπο

Ορισμένοι έφηβοι προτιμούν να μιλούν μέσω μηνυμάτων ή τηλεφώνου. Είναι απόλυτα αποδεκτό να επικοινωνείτε μαζί τους μέσω αυτών των πλατφορμών αν είναι το μέσο που προτιμούν. Η χρήση των ίδιων μέσων επικοινωνίας με τους εφήβους μπορεί να σας κάνει να φανείτε πιο προσιτοί και κατανοητοί.

Συνηθισμένα προβλήματα και λύσεις όταν μιλάτε με εφήβους

Ο έφηβος εξακολουθεί να αρνείται να μιλήσει

Λύση: Συνεχίστε να του δίνετε χώρο αλλά θυμίστε του ότι είστε εκεί οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί τη βοήθειά σας.

Οι συζητήσεις δεν είναι φυσικές

Λύση: Συμμετέχετε σε περισσότερες κοινές δραστηριότητες όπου οι συνομιλίες μπορούν να συμβούν φυσικά.

Ο έφηβος νιώθει ότι του ασκείται συνεχώς κριτική

Λύση: Εξασκήστε την ενεργητική ακρόαση και αποφύγετε την παροχή αβέβαιων συμβουλών ή κριτικής.

Για να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους εφήβους που είναι απρόθυμοι να μιλήσουν είναι σημαντικό να σεβαστείτε την ανάγκη τους για ιδιωτικότητα, να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις, να συμμετέχετε σε κοινές δραστηριότητες και να επικοινωνείτε με βάση τους όρους τους.

Με πληροφορίες από το yourteenmag.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/efiveia/story/155563/pos-na-milisete-se-enan-efivo-pou-den-thelei-na-syzitisei