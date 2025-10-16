Καθώς ο καιρός αρχίζει να αλλάζει και οι μέρες γίνονται πιο δροσερές, το στυλ μας περνά σε μια μεταβατική φάση. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του και εμείς χρειαζόμαστε έξυπνα και λειτουργικά outfits.

Για να απαντήσουμε στις κλασικές ευχές «καλό χειμώνα» και να υπενθυμίσουμε τόσο σε εμάς όσο και στους γύρω μας ότι υπάρχει και το φθινόπωρο ενδιάμεσα, προτείνουμε στυλιστικές επιλογές που ισορροπούν ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Ελαφριά jackets, layering και versatile κομμάτια που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε θερμοκρασία θα σου «λύσουν» τα χέρια και θα κρατήσουν τη διάθεση δροσερή και καλοκαιρινή, ακόμα και όταν τα φύλλα αρχίζουν να πέφτουν. Crochet lovers – Το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει, αλλά το boho vibe θα μείνει 5 αγαπημένα summer-to-fall outfits που συνδυάζουν άνεση, στυλ και λειτουργικότητα. Αυτό σημαίνει layering, έξυπνους συνδυασμούς και ρούχα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες, από τις ζεστές μεσημεριανές ώρες μέχρι τα πιο ψυχρά βράδια. 1. Φόρεμα με δερμάτινο jacket & ankle boots για βράδυ Ένα αέρινο maxi φόρεμα (ιδανικά σε φθινοπωρινή απόχρωση και όχι πολύ έντονο χρώμα) ή και mini φόρεμα, γίνεται η τέλεια βάση για layering. Πρόσθεσε ένα δερμάτινο jacket και ankle boots για να κάνεις το σύνολο πιο φθινοπωρινό αλλά ταυτόχρονα stylish και casual chic. Ιδανική επιλογή για ένα aperitivo, μια απογευματινή βόλτα ή για μια βραδινή έξοδο. @vivgripp 2. Denim shorts με oversized πουκάμισο & loafers ή sneakers Σου έχω καλά νέα. Δεν χρειάζεται να αποχωριστείς τα αγαπημένα σου τζιν σορτσάκια ακόμα. Φόρεσέ τα με ένα oversized πουκάμισο και ολοκλήρωσε το outfit με loafers και κάλτσες ή λευκά sneakers. Αν κάνει ψύχρα, ρίξε ένα λεπτό πλεκτό ή ελαφρύ φούτερ στον ώμο για πιο laid-back vibes. @elliee.rob

3. Slip dress με πλεκτή ζακέτα & mules

Το slip dress παραμένει must ακόμα και μετά το καλοκαίρι. Για ένα πιο φθινοπωρινό look, συνδύασέ το με μια cozy πλεκτή ζακέτα σε neutral απόχρωση και mules. Το αποτέλεσμα είναι ρομαντικό, κομψό και άνετο. Ιδανικό για brunch ή απογευματινή βόλτα.

@pasionforfashionbyrita

Lace everywhere: Με αυτά τα κομμάτια θα πετύχεις τα πιο ρομαντικά, sexy & fashion-forward σύνολα

4. Wide-leg παντελόνι με basic tank top & σακάκι

Τα wide-leg παντελόνια είναι ευέλικτα και κατάλληλα για κάθε εποχή. Ταιριάζουν υπέροχα με ένα απλό tank top (ή ένα ribbed crop top) και ένα σακάκι σε πιο φθινοπωρινό τόνο (γκρι, μπεζ, μαύρο, καφέ). Το συγκεκριμένο outfit αποπνέει minimal αισθητική και είναι κατάλληλο τόσο για επαγγελματικές όσο και για casual εμφανίσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το go-to outfit για ένα εύκολο και προσεγμένο look που θα σε κάνει να ετοιμαστείς σε 5′. Πρόσθεσε κοσμήματα και sneakers.

@lucianes

5. Midi φούστα με top & τζιν μπουφάν

Η midi φούστα είναι all-season κομμάτι. Φόρεσέ τη με ένα απλό T-shirt και πρόσθεσε ένα denim jacket για το τέλειο casual fall touch. Συνδύασε με sneakers για άνεση ή με χαμηλά μποτάκια για ένα πιο προσεγμένο look.

@janineedwardsboutique

Editor’s tips:

Layering is the key : Μάθε να «χτίζεις» το ντύσιμό σου με κομμάτια που μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα.

: Μάθε να «χτίζεις» το ντύσιμό σου με κομμάτια που μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα. Παίξε με τις υφές : Συνδύασε καλοκαιρινά υφάσματα (λινό και βαμβάκι) με πιο φθινοπωρινά (δερμάτινα και πλεκτά).

: Συνδύασε καλοκαιρινά υφάσματα (λινό και βαμβάκι) με πιο φθινοπωρινά (δερμάτινα και πλεκτά). Επίλεξε γήινες αποχρώσεις: Χακί, μπεζ, τερακότα και μπορντό είναι τέλειες για αυτήν την εποχή.

Editor’s choice: 10 εύκολα all-day φορέματα για τις βόλτες του Σαββατοκύριακου

Το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να σε αγχώνει στυλιστικά. Δες το ως ευκαιρία για δημιουργικούς συνδυασμούς και πειραματισμούς. Με αυτά τα 5 αγαπημένα summer-to-fall outfits, είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τη νέα σεζόν με στυλ και αυτοπεποίθηση!

