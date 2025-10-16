Άλλη μία διάκριση για το νησί της Άνδρου, μόνο που αυτή τη φορά δεν αφορούσε τα φυσικά κάλλη, τα ξεχωριστά τοπία ή την κυκλαδίτικη παράδοση, αλλά… τον φάρο Τουρλίτη.

Οι συντάκτες της ταξιδιωτικής ιστοσελίδας generationvoyage.fr απευθύνθηκαν σε Γάλλους ταξιδιώτες και συγκαταλέγουν την Άνδρο στην 10η θέση σε λίστα με 24 όμορφες τοποθεσίες παγκοσμίως με φάρους που εντυπωσιάζουν και που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην εισαγωγή του αφιερώματος, «ο φάρος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ασφάλειας και καθοδήγησης. Αν και σταδιακά χάνουν τη χρησιμότητά τους, οι φάροι παραμένουν επικά μνημεία που καταδεικνύουν την ανθρώπινη εφευρετικότητα και ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι που σώζονται σήμερα είναι θαύματα αρχιτεκτονικής και μηχανικής που ακόμη προσελκύουν το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών».

Ο Τουρλίτης, ο ξακουστός φάρος στην Άνδρο Αρχείου – Eurokinissi

Περιοχές από ποιες χώρες συμπληρώνουν τη λίστα

Ο κατάλογος περιλαμβάνει περιοχές από την Ουαλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Χιλή, την Αργεντινή, την Ιρλανδία, το Βέλγιο, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Εκτενές δημοσίευμα για την Άνδρο

Ταυτόχρονα, ο γαλλικός ιστότοπος που έχει εκατομμύρια αναγνώστες δημοσίευσε αναλυτικό ταξιδιωτικό άρθρο για την Άνδρο, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές του κυκλαδίτικου προορισμού.

Το εκτενές αφιέρωμα ξεκινάει με τη Χώρα που «σε αντίθεση με άλλες κυκλαδίτικες πρωτεύουσες, διαφοροποιείται με τα υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά με κόκκινες κεραμοσκεπές. Τα πλακόστρωτα δρομάκια και η πλατεία Καΐρη με το μεγάλο μαρμάρινο, ιστορικό σιντριβάνι γοητεύουν τον κάθε επισκέπτη. Τα υπολείμματα του Κάτω Κάστρου στην άκρη της χερσονήσου της Χώρας από τον 13ο αιώνα, αποτελούν ένα από τα πιο φωτογενή σημεία του νησιού, ενώ τα μουσεία της Χώρας εντυπωσιάζουν με τις πλούσιες συλλογές τους. Η Άνδρος επιφυλάσσει ευχ​ριστες εκπλήξεις σε όλη την έκτασή της, όπως με το Μπατσί, ένα από τα πιο τουριστικά σημεία του νησιού που θυμίζει καρτ ποστάλ, το Γαύριο, το λιμάνι του νησιού που διατηρεί τον δικό του «χαρακτήρα» και πολλά ακόμη γραφικά χωριά που «ζουν» μέσα στο πράσινο.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι πανέμορφες παραλίες του νησιο​ύ με τα τιρκουάζ και πρασινογάλαζα νερά, το εντυπωσιακό δίκτυο μονοπατιών, τα αιωνόβια μοναστήρια με τους ιστορικούς θησαυρούς τους και η ιδιαίτερη τοπική κουζίνα με την φρουτάλια, την πεντανόστιμη ομελέτα να «κλέβει την παράσταση», είναι μερικά από τα διακριτά σημεία υπεροχής του προορισμού.

Σημείωνεται πως είχε προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση για το νησί σε δημοσιογράφο του γαλλικού μέσου στη διεθνή έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από το γεγονός πως η Άνδρος παραμένει αυθεντική, χωρίς τον μαζικό τουρισμό άλλων νησιών.

«Η Άνδρος προσφέρει έναν συνδυασμό ποιοτικών εμπειριών που την καθιστούν μια εξαιρετική Κυκλαδίτικη επιλογή για χαλάρωση, διασκέδαση, παραθερισμό και δραστηριότητες μόλις δύο ώρες από την Ραφήνα. Σας προσκαλούμε στο δικό μας, ξεχωριστό καλοκαίρι», αναφέρει ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας.

