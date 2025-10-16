Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16/10 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων σύσκεψη εργασίας της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρύσας Ντιντή και της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Νατάσας Αδαμοπούλου με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνο Παπαευθυμίου, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθανάσιος Ξάφος και Δημήτρης Δαλαμάγκας καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Σπύρος Νικολογιάννης και Δημήτρης Τσόλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα για την τουριστική προώθηση και προβολή της περιοχής και την ανάπτυξη μορφών τουρισμού με στόχο την αύξηση παραμονής των επισκεπτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το κρίσιμο ζήτημα της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, μέσω του θεματικού τουρισμού, του τουρισμού γαστρονομίας και του αγροτουρισμού, για την επίτευξη της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας, την προβολή της ταυτότητας του τόπου και τη δημιουργία βιώσιμων εμπειριών.

Επιπλέον, στην κατεύθυνση αυτή τονίστηκε και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης, όπου μέσα από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) προωθείται η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η οικονομική και κοινωνική ευημερία της περιοχής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας Νατάσα Αδαμοπούλου τόνισαν τη σημασία της συνέργειας και της συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Επιμελητήριο Τρικάλων καθώς και την αξία της συνεργασίας με όλους τους φορείς και τους επαγγελματικούς κλάδους του τουρισμού.

Από τη μεριά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την μέχρι σήμερα εξαιρετική συνεργασία τους και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας τους.