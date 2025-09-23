Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου 2025, η επιμορφωτική δράση με θέμα: «Πολλαπλό βιβλίο: φιλοσοφία, παιδαγωγικό πλαίσιο και διαδικασίες επιλογής», που διοργάνωσαν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Την έναρξη της δράσης έκανε η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Θεσσαλίας, κα Άρτεμις Παπαδημητρίου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες και παρουσίασε μια εισαγωγή για το πολλαπλό βιβλίο, ερμηνεύοντας τη φιλοσοφία του και τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής του με δημιουργικό τρόπο. Η κα Παπαδημητρίου επισήμανε ότι η δημιουργία ενός ανοικτού σχολείου με συνεργασίες αποτελεί βασικό στόχο της διαδικασίας.

Κεντρικός εισηγητής της δράσης ήταν ο Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης της ΔΙΠΕ Τρικάλων κ. Βασίλειος Κωτούλας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τις διαδικασίες για το νέο βιβλίο. Η παρουσίαση εκπονήθηκε από τους 13 Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με συμβούλους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο εργαστηριακού σχεδιασμού υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού για το πολλαπλό βιβλίο.

Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν η προετοιμασία των Διευθυντριών/ντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων, ώστε να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για το πολλαπλό βιβλίο, εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή του. Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα ακολουθήσουν επιμορφώσεις σε επίπεδο Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ η επιμόρφωση των Προϊσταμένων των μονοθέσιων σχολείων θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη φάση.

Την επιμορφωτική δράση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, κ. Χρήστος Τρικάλης, ο οποίος εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στην πρωτοβουλία των Συμβούλων. Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τρικάλης συνεχάρη τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες της ΔΙΠΕ των Τρικάλων , τονίζοντας: «Είναι καθήκον μας να στηρίζουμε ενεργά πρωτοβουλίες που προέρχονται από τα πιο έμπειρα στελέχη μας, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης. Η σημερινή επιμόρφωση αποτελεί απόδειξη της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλουμε στον νομό μας για μια εκπαίδευση σύγχρονη και ποιοτική. Είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς μας σε κάθε βήμα». Στην επιμορφωτική δράση συμμετείχαν επίσης:

κα. Δήμητρα Παπανδρέου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

κα. Ευανθία Κοτρώτσιου, Αναπληρώτρια Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης

κ. Νικόλαος Μητούλας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης 3 ης Περιφέρειας

Περιφέρειας κα Τσαγγάρη Χρυσούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους τους εισηγητές και συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην επιτυχία της δράσης.