Ο άνεμος ανανέωσης πνέει στον Μύλο των Ξωτικών. Η φετινή διοργάνωση, 14η στη σειρά, αποτελεί μια αρχή που προωθεί την αγαπημένη χριστουγεννιάτικη γιορτή σε υψηλότερο επίπεδο.

Το κεντρικό θέμα είναι τα «Χριστούγεννα στη Χώρα του Ποτέ», με τον Πίτερ Παν, την Τίνκερμπελ, τον κάπτεν Χουκ, τη Γουέντι, τα παιδιά της Χώρας του Ποτέ, που μαζί με τα ξωτικά και τον Αη Βασίλη, υπόσχονται λαμπρά, μαγικά Χριστούγεννα στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, τα Τρίκαλα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 στο κτήριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα, στους εκπροσώπους των τρικαλινών ΜΜΕ, από τον Δήμαρχο Τρικκαίων Νίκο Σακκά, την πρόεδρο της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της δημοτικής εταιρείας κ. Γιώργο Χρυσόμαλλο.

Ν. Σακκάς: Ανανέωση, σύμπνοια και απογείωση

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων στάθηκε σε 3 σημεία:

1. Ο φετινός Μύλος ανακοινώνεται νωρίτερα από άλλη χρονιά, καθώς υπάρχουν πάμπολλα αιτήματα από σχολεία για να επισκεφθούν τη μεγάλη γιορτή

2. Ο Μύλος μεγαλώνει χρονικά και χωροταξικά. Θα είναι ανοικτός για 47 ημέρες, από τις 21 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026. Επίσης δίνονται άλλα 3,5 στρέμματα προς χρήση πίσω από το σπιτάκι Αη Βασίλη για επαγγελματίες.

3. Καθώς για πρώτη φορά γυναίκα είναι πρόεδρος στην e-trikala, η Εφη Λεβέντη, επεσήμανε ο κ. Σακκάς πως έχει όλα έφοδια και τα προσόντα, ώστε η διοργάνωση να απογειωθεί.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων ευχαρίστησε τα παριστάμενα μέλη του ΔΣ της δημοτικής εταιρείας, τις δημοτικές συμβούλους Βίβαν Τέγου και Λόρεν Κασσοπούλου και κ. Γιώργο Παπαγεωργίου. Επεσήμανε, δε, ότι ο Μύλος προχωρά με άτομα που βρίσκονται από την αρχή στην ομάδα, στους οποίους προστέθηκαν σταδιακά κι άλλοι, επισημαίνοντας: «Η δύναμη του Μύλου είστε εσείς, οι αφανείς ήρωες».

Και πρόσθεσε πως ο Μύλος των Ξωτικών δεν είναι απλώς υπόθεση των Τρικάλων, αλλά και όλης της ΠΕ Τρικάλων και όμορων νομών.

Για τη δε δική του οκτάμηνη θητεία στη θέση του προέδρου της δημοτικής εταιρείας εστίασε στην προσπάθεια να δοθούν λύσεις, και στο ότι δεν υφίσταται θέμα παρατάξεων. «Πολλοί προσπάθησαν να αντιγράψουν τον Μύλο, αλλά έπεσαν στο κενό. Σύμπνοια, είναι η απάντηση», τόνισε.

Εφη Λεβέντη: Μαζί για τη νέα περιπέτεια

Η πρόεδρος της e-trikala AE ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Τρικκαίων για την εμπιστοσύνη, επισημαίνοντας πως «πάμε ένα βήμα μπροστά, μετά τις 13 προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις». Τόνισε για το φετινό θέμα πως δόθηκε έμφαση στα παιδιά και ότι υπάρχει αέρας ανανέωσης στις στολές, στις κατασκευές, με τη δωρεάν είσοδο και τις δωρεάν δράσεις, με αμέτρητες εκπλήξεις.

Πρόσθετε ότι υπάρχουν παραστάσεις, δρώμενα, εργαστήρια δημιουργίας και εντυπωσιακά σκηνικά που γεμίζουν τον Μύλο με χρώματα και φως, μετατρέποντας την επίσκεψη σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαράς και παιδικότητας. Μια εμπειρία που γοητεύει μικρούς και μεγάλους, παιδιά όλων των ηλικιών!

Κάλεσε, δε, τους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους του Μύλου, να ζήσουν τη νέα περιπέτεια που ξεκινά στα Τρίκαλα από τις 21 Νοεμβρίου 2025.

Γιώργος Χρυσόμαλλος: Σύμπνοια και ομαδική εργασία

Ο διευθύνων σύμβουλος της e-trikala AE, σημειώνοντας πως είναι τιμή για τον ίδιο το να βρίσκεται στην ίδια θέση για δεύτερη χρονιά, χαρακτήρισε ως ευτυχή συγκυρία την προεδρία της κ. Λεβέντη και επέμεινε στη σύμπνοια ανάμεσα στα μέλη του ΔΣ και στην οργανωτική ομάδα. Ευχαρίστησε, τόσο τα μέλη του συμβουλίου για τη σύμπνοια αυτή και τη λήψη κοινών αποφάσεων, όσο και τα μέλη της ομάδας που θέτουν εαυτούς στη διάθεση της διοργάνωσης.

Για τις κατασκευές, τόνισε ότι ξεκίνησε η διαδικασία από τον Μάρτιο, οι εργασίες από τον περασμένο Ιούνιο και ήδη κάποιες εξ αυτών μεταφέρονται στον χώρο.

Τόνισε πως από την 1η Οκτωβρίου κλείνει το πάρκο για να γίνουν οι προετοιμασίες, αναφέρθηκε σε πλήρωση θέσεων σε ξενοδοχεία και οικίες μέσω πλατφορμών διαμονής, ενώ έθεσε ως στοιχείο την ασφάλεια, για το λούνα παρκ.

Σημαντικά στοιχεία

Από τους εκπροσώπους των τρικαλινών ΜΜΕ τέθηκαν ερωτήσεις για τη διοργάνωση και συγκεκριμένες πλευρές της, οι οποίες απαντήθηκαν. Συγκεκριμένα:

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Οπως ανακοίνωσε Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, εξασφαλίστηκαν κατόπιν επαφών, 3 οικόπεδα για ισάριθμους χώρους στάθμευσης πλησίον του Μύλου, στη συνοικία της Αγίας Μονής, για 250 περίπου οχήματα. Αμεσα υπογράφονται τα σχετικά συμφωνητικά της δωρεάν παραχώρησης στον Δήμο, για δωρεάν χρήση τους κατά τις 47 ημέρες διάρκειας της διοργάνωσης. Η διαμόρφωση των χώρων θα γίνει από τον Δήμο Τρικκαίων.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ

Ο κ. Σακκάς τόνισε τη συνεργασία με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και (πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ) Χρήστο Μπλουγούρα, για επέκταση δράσεων στην πόλη. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ

Όπως δήλωσε ο κ. Χρυσόμαλλος, φέτος για τις επιχειρήσεις εστίασης προβλέπεται γνωστοποίηση λίστας προϊόντων, ημερομηνίας λήξης τους και προμηθευτών τους, για να τηρηθεί η ποιότητα και για λόγους ασφάλειας.

Με διατίμηση στόχος είναι η οικονομικά προσβάσιμη κατανάλωση για την οικογένεια. Και εξήγησε πως και φέτος – όπως και πέρυσι – η e-trikala απορροφά μέσω των ενοικίων, τμήμα των αυξήσεων («βάζοντας πλάτη»), για να μείνουν οι τιμές στα περυσινά επίπεδα και να είναι εφικτές οι τιμές για τα μέλη των οικογενειών.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Όπως τόνισε ο κ. Σακκάς, επί διετία υπήρξε σταθερότητα τιμών στον Μύλο, ενώ σύντομα (όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια), θα γίνουν συναντήσεις και επαφές με τους εκπροσώπους των καταστημάτων εστίασης και δη αυτών σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης: «Δεν είμαστε η Μύκονος των Χριστουγέννων», είπε χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εκλογίκευση των τιμών, καθώς «άλλο το κέρδος, άλλο η κερδοσκοπία σε βάρος ανθρώπων που κάνουν τόσα χιλιόμετρα για να μας επισκεφθούν».

Για τη διαμονή επεσήμανε πως οι τιμές των ξενοδοχείων βρίσκονται στο επίπεδο της χώρας (βάσει της δικής τους κατάταξης), αλλά για τους ιδιώτες ανέφερε ότι θα υπάρξει προτροπή για μείωση τιμών, κάτι που χαρακτήρισε «όχι εύκολο».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ