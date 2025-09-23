Μπαίνοντας στα ΚΔΑΠ Μάθηση οι παιδικές φωνούλες σε κατακλύζουν και τα χαμόγελα σε κερδίζουν. Χαρούμενα παιδιά σε κάθε αίθουσα… Αλλού κάνουν τα μαθήματά τους για το σχολείο, αλλού ζωγραφίζουν, σε μία αίθουσα πιο δίπλα κάνουν ζογκλερικά, σε άλλη χορεύουν, αλλού γυμνάζονται… Όσο περιηγείσαι στο χώρο διαπιστώνεις ότι εδώ η μάθηση και η δημιουργική απασχόληση συνυπάρχουν αρμονικά δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεδιπλώσουν τη φαντασία και τα ταλέντα τους. Ένας χώρος όπου η μάθηση γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι μάθηση… για παιδιά από 5 ως 12 ετών.

Άλλωστε εκεί στοχεύει και η φιλοσοφία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΑΘΗΣΗ. Μία φιλοσοφία που συνδέεται με την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά περνάνε το χρόνο τους μακριά από το σπίτι και το σχολείο. Εδώ κάποιος θα συναντήσει ένα μέρος στο οποίο τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας να αγαπούν κι αγαπώντας να μαθαίνουν.

Η αποστολή των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ είναι μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων η συνεχής αύξηση της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης, της κοινωνικοποίησης, της ανάπτυξης κινητικών δεξιοτήτων και της δημιουργικής ψυχαγωγίας των παιδιών.

Ψυχαγωγοί, Γυμναστές Εκπαιδευτικοί, Μουσικοί, Νηπιαγωγοί, Χοροδιδάσκαλοι και πολλοί άλλοι ειδικοί αναλαμβάνουν να κάνουν το χρόνο τον παιδιών μακριά από το σπίτι και το σχολείο δημιουργικό και εποικοδομητικό παρέχοντας γνώσεις στα παιδιά.

Στα ΚΔΑΠ Μάθηση εστιάζουν στην καλλιέργεια και στη γαλούχηση των παιδιών με φροντίδα, ώστε να αισθάνονται σίγουρα για τη δική τους ταυτότητα, έτοιμα να δουν τον κόσμο ως ευκαιρία για να ανακαλύψουν, να προσπαθήσουν και να εξερευνήσουν.

Το προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες που εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά θα λάβουν τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται σε έναν χώρο με όλες τις προδιαγραφές, απόλυτα ασφαλή κι ελεγμένο ειδικά για παιδιά.

Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων βρίσκεται η δημιουργικότητα, ενώ η εξέλιξη των δραστηριοτήτων είναι συνεχής. Δράσεις και event απασχολούν καθημερινά τα παιδιά που συμμετέχουν και γίνονται μέλη της ομάδας των ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παιδαγωγικές κι αθλητικές δραστηριότητες όπως:

Εικαστικά

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Σχολική Μελέτη

Αναρρίχηση

Εκπαιδευτικά

Μουσική

Ψυχαγωγικά

Αφήγηση Παραμυθιού

Ψυχαγωγικά

Παιδικός κινηματογράφος

Θεατρικό παιχνίδι

Χορός

Κινητική Άσκηση

Τοξοβολία

Εργαστήρι Μαγικών

Ζογκλερικά

Μικροί Σεφ

Δημιουργικές Δραστηριότητες

Λαογραφία- ήθη και έθιμα

Εργαστήρι μαγικών

Σκάκι

Ρομποτική

Παιδαγωγικά Παιχνίδια Γυμναστικής

Ψυχαγωγικά

Θεματικά Events

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ – Επικοινωνία

Email: [email protected]

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ I- τηλ. 2431181060

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙ- τηλ 2431181400

ΚΔΑΠ ΜΑΘΗΣΗ ΙΙΙ- τηλ 2434022290

Ώρες λειτουργίας 13.30 – 21.30

Με σεβασμό στον μοναδικό ρόλο του κάθε γονέα και στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού δημιουργούμε όλοι μαζί δεσμούς ζωής…